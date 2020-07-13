Моторошна ДТП під Києвом: з'явилося відео з п'яним водієм-вбивцею



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Водій «Мерседесу» у нетверезому стані став винуватцем ДТП із чотирма загиблими Скріншот з відео

Пристрій показав у винуватця ДТП 1,32 проміле алкоголю, натомість допустима норма – 0,2 проміле

Оприлюднено відео із водієм, який у нетверезому стані став винуватцем ДТП із чотирма загиблими під Києвом.

Про це повідомляють «Вартові.Еспресо».

На відео зафіксовано, як працівники поліції проводять тест на драгер водієві, який спричинив ДТП, жертвами якої стали четверо членів багатодітної родини.

Пристрій показав у винуватця ДТП 1,32 проміле алкоголю, натомість допустимий вміст алкоголю в крові – 0,2 проміле.

Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

За інформацією ЗМІ, п'яний водій їхав дорогою на «Мерседесі», який він викрав у свого роботодавця, у якого працював на дачі. Автомобіль був оголошений у розшук за 20 хвилин після ДТП.

Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня восьмирічна донька.

Згодом помер і 10-річний хлопчик. За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі.

За передньою інформацією, винуватець смертельної ДТП на Київщині вже вчиняв подібну аварію й був ув'язнений.