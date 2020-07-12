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    Лобове зіткнення під Києвом: троє загиблих, ще одну людину намагаються реанімувати (відео)

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    У Козині Київської області лоб в лоб зіткнулися два легкові автомобілі - Лобове зіткнення під Києвом: троє загиблих, ще одну людину намагаються реанімувати (відео)
    У Козині Київської області лоб в лоб зіткнулися два легкові автомобілі
    Скріншот з відео

    Потерпілих витягували рятувальники ДСНС, свідки виносили на руках

    У Козині Київської області лоб в лоб зіткнулися два легкові автомобілі. Три особи загинули на місці ДТП. Четвертого потерпілого намагаються врятувати медики.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    «Зіткнулися два автомобілі, один викинуло на узбіччя в паркан. Вся дорога усипана уламками. Потерпілих витягували рятувальники ДСНС, свідки виносили на руках. Троє загиблих», – йдеться в повідомленні.

    За інформацією Кyivoperativ, в автомобілі Hyundai їхало 5 осіб – двоє дорослих (загинули одразу), дівчинка 8-років (також загинула) і ще двоє хлопців 10 та 12 років (госпіталізовані у критичному стані). Водій Mercedes, підозрюваний у смертельній ДТП задув драгер на 1,37 проміле, також є ознаки наркотичного сп’яніння. Люди хотіли влаштувати суд Лінча на місці, але щось їм стало на заваді.

    Оновлено. З‘явилося відео моменту ДТП з нетверезим водієм Mercedes, який забрав життя трьох людей на Старообухівській трасі.

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