Під Києвом водій, намагаючись «проскочити» влаштував масштабну ДТП (відео)



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Відомо про двох постраждалих – у одного з водіїв проблеми з грудною кліткою, в іншого – зламаний ніс Скріншот з відео

Деталі аварії встановлюватимуть слідчі

На одному з перехресть міста Бровари Київської області сталася ДТП з постраждалими.

Відповідне відео опубліковано на Facebook-сторінці Київ Оперативний.

За попередніми даними, водій Mitsubishi намагався проскочити перехрестя на заборонний сигнал світлофора. На перехресті Mitsubishi влетіло у Daewoo, після чого Mitsubishi занесло на машини, які стояли на зустрічній смузі.

Відомо про двох постраждалих – у одного з водіїв проблеми з грудною кліткою, в іншого – зламаний ніс.

Деталі аварії встановлюватимуть слідчі.

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Нагадаємо, 11 липня на Львівщині внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів: двох легковиків, вантажівки та бетонозмішувача, загинув водій легковика та ще троє осіб травмовано. Рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання деблокували та витягли загиблого.

Як повідомлялося, на Миколаївщині водій вантажівки скоїв смертельний наїзд на прокурора, який на узбіччі міняв шину свого автомобіля.

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