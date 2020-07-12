ЗМІ: винуватець смертельної ДТП на Київщині вже вчиняв подібну аварію й був ув'язнений



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Водій «Мерседесу» після вчинення ДТП під Києвом Фото: Київ оперативний

За попередньою інформацією, винуватець сьогоднішньої аварії у 2010 році на смерть збив жінку

Винуватець ДТП у Козині Обухівського району Київського району, у якому 12 липня загинули батьки та двоє дітей, а за життя ще одного хлопчика борються лікарі, вже вчиняв подібну смертельну аварію.

«Виявилось, що пан Желепа у 2010 році точно таким чином вбив жінку. Відбув покарання, вийшов і знову», – повідомляє паблік «Київ оперативний».

Чоловік нині перебуває в лікарні. Після надання медичної допомоги його затримають правоохоронці в порядку статті 208 КПК України.

Нагадаємо, водій-винуватель ДТП був п'яним, у його крові виявили 1,37 проміле алкоголю. За інформацією ЗМІ, він їхав дорогою на «Мерседесі», який він викрав у свого роботодавця, у якого працював на дачі. Автомобіль був оголошений у розшук за 20 хвилин після ДТП.

Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня восьмирічна донька.

Згодом помер і 10-річний хлопчик. За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі.