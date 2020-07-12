  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЗМІ: винуватець смертельної ДТП на Київщині вже вчиняв подібну аварію й був ув'язнений

    • Розсилка
    Водій &laquo;Мерседесу&raquo; після вчинення ДТП під Києвом - ЗМІ: винуватець смертельної ДТП на Київщині вже вчиняв подібну аварію й був ув'язнений
    Водій «Мерседесу» після вчинення ДТП під Києвом
    Фото: Київ оперативний

    За попередньою інформацією, винуватець сьогоднішньої аварії у 2010 році на смерть збив жінку

    Винуватець ДТП у Козині Обухівського району Київського району, у якому 12 липня загинули батьки та двоє дітей, а за життя ще одного хлопчика борються лікарі, вже вчиняв подібну смертельну аварію.

    «Виявилось, що пан Желепа у 2010 році точно таким чином вбив жінку. Відбув покарання, вийшов і знову», – повідомляє паблік «Київ оперативний».

    Чоловік нині перебуває в лікарні. Після надання медичної допомоги його затримають правоохоронці в порядку статті 208 КПК України.

    Нагадаємо, водій-винуватель ДТП був п'яним, у його крові виявили 1,37 проміле алкоголю. За інформацією ЗМІ, він їхав дорогою на «Мерседесі», який він викрав у свого роботодавця, у якого працював на дачі. Автомобіль був оголошений у розшук за 20 хвилин після ДТП.

    80_15

    Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня восьмирічна донька.

    Згодом помер і 10-річний хлопчик. За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі.

    Читайте також:
      ДТП смерть водій Київщина автомобіль алкогольне сп'яніння
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ