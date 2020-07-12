Четверта жертва ДТП під Києвом: в лікарні помер 10-річний хлопчик



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ДТП сталася у Козині Київської області: лоб в лоб зіткнулися два легкові автомобілі Фото: Еспресо

Хлопчика після ДТП госпіталізували у важкому стані

Внаслідок ДТП на Столичному шосе під Києвом помер 10-річний хлопчик, який був госпіталізований у важкому стані.

Про це повідомляють «Еспресо».

«Один з хлопчиків 10 років, що був госпіталізований у важкому стані після аварії, помер у лікарні. Медики зробили все можливе, щоби врятувати життя дитині, проте травми, отримані хлопчиком, були не сумісні з життям», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок аварії одразу загинув батько з матір’ю та дівчинка восьми років, двох хлопчиків віком 10 та 12 років було госпіталізовано у вкрай важкому стані.

ДТП сталася у Козині Київської області: лоб в лоб зіткнулися два легкові автомобілі. За попередньою інформацією, водій Mercedes, підозрюваний у смертельній ДТП, задув драгер на 1,37 проміле, також у нього були ознаки наркотичного сп’яніння.