Українцям назвали вартість оренди землі в різних областях країни

Орендна плата за землі державної власності становить 3400 грн/га

У 2020 році фактично виплачена середня орендна плата за земельні паї в Україні, за даними моніторингових оцінок, склала 102 євро/га (3233 грн/га).

Про особливості оренди землі в Україні та про її вартість у різних регіонах розповіла доктор економічних наук, заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Ольга Ходаковська.

За її словами, орендна плата за землі державної власності становить 3400 грн/га. Правда, вона відрізняється по регіонах України, і це цілком природньо, адже є регіони з хорошими ґрунтами та сприятливими погодними умовами, що дозволяє отримувати стабільні високі врожаї, а є й навпаки.

Ціни по областях. У таких областях як Черкаська, орендна плата зараз коливається від 140 до 200 євро/га (4500−6000 грн/га), в Київській – від 75 до 190 євро/га (2400−6000 грн/га), Вінницькій – від 70 до 219 євро/га (2250−7000 грн/га) і т. д.

Низька вона в Луганській, Донецькій та Житомирській областях, де середній її розмір становить 53 євро/га (1700 грн/га).

«Що стосується безпосередньо можливого впливу ринку земель на рівень орендної плати, то, звісно, такий вплив може бути. Вже сьогодні ми бачимо тенденції до підвищення розміру орендної плати, особливо при укладанні довгострокових договорів оренди. Орендар змушений шукати шляхи, щоб зацікавлювати орендодавця у подовженні договорів оренди. Саме одним з таких способів і є розмір орендної плати», – заявила фахівець.

До слова, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.

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Джерело: Finance