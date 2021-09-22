На Банковій прокоментували можливе призначення Чернишова замість Кличка

«Чернишов дуже розуміється в місцевому самоврядуванні»

В Офісі президента України нинішнього міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова вважають одним із найбільш ефективних міністрів. Однак говорити про чиєсь призначення на посаду голови КМДА, у тому числі Олексія Чернишова, наразі було б «недалекоглядно». Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому» радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

На його переконання, Чернишов – один з найбільш ефективних міністрів з точки зору тієї галузі, якою він опікується. Він глибоко розуміє специфіку місцевого самоврядування. «Особливо з урахуванням не зовсім якісного та ефективного закону щодо децентралізації, який обійшов деякі гострі питання, і через це ми маємо наслідки у вигляді конфліктів між центральною та регіональними владами», – сказав Подоляк.

Також він вважає, що спочатку потрібно прийняти закон про столицю, в якому будуть чітко виписані функції голови КМДА та функції мера, аби уникнути конфлікту між ними.

«Як тільки цей закон буде чітко прописаний та проголосований, можна буде розмірковувати, чи треба проводити якісь заходи з розподілу цих посад прямо тут і зараз. Тоді й можна буде говорити про конкретну фігуру», – додав радник голови Офісу президента.

Подоляк підкреслив, що заходити в такий процес, не маючи конкретної фігури, «було б якось недалекоглядно».

«Знову-таки – Чернишов дуже розуміється в місцевому самоврядуванні. І якщо він побачить, що повноваження в нього дійсно є і він може їх реалізувати – супер. Але він також може побачити, що перед тим, як заходити в КМДА, треба зробити в законі певні правки та буде про це говорити», – зауважив Подоляк.

За інформацією «Главкома», нинішній міністр розвитку громад та територій дав згоду на посаду голови КМДА. Однак сам Олексій Чернишов запевнив, що інформація щодо його призначення на посаду голови КМДА не відповідає дійсності.

Нагадаємо, у серпні у ЗМІ з’явилася інформація, що правоохоронці отримали вказівку вручити підозру Кличку. За інформацією джерел, причиною цього є нібито спроба усунути Кличка із посади. Крім того, як зазначили джерела, у Верховній Раді уже збирали підписи для скликання позачергового засідання для того, щоб розглянути питання про звільнення Чернишова з посади очільника Мінрегіону. Достатня кількість підписів – 150 – була зібрана.

Після обшуків у столиці Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто.

Наприкінці квітня Конституційний суд України продовжив розглядати справу щодо тлумачення положень Конституції України в аспекті можливості звільнення з посади голови КМДА особи, яка була обрана на посаду Київського міського голови і повноваження якої не припинені.