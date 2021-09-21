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    Кличко готує посаду для ексочільника київської поліції – ЗМІ

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    Андрій Крищенко та Віталій Кличко завжди тісно співпрацювали - Кличко готує посаду для ексочільника київської поліції – ЗМІ
    Андрій Крищенко та Віталій Кличко завжди тісно співпрацювали
    Фото з відкритих джерел

    Андрій Крищенко може стати заступником Кличка

    Під час сесії Київської міської ради 23 вересня мер Віталій Кличко хоче призначити своїм заступником колишнього очільника Головного управління Нацполіції в Києві Андрія Крищенка. Про це повідомляє «Дзеркало тижня» .

    Кличко та Крищенко завжди працювали добросусідськи та взаємовигідно. Мер неодноразово говорив різним людям у своєму оточенні: «Таких би, як Крищенко, та клонувати».

    За даними видання, пропозицію міського голови генерал Крищенко прийняв відразу. «Однак, його призначення не лише посилить команду мера досвідченим кадром, але й дасть сигнал: ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков з Віталієм Кличком. Адже без благословення колишнього глави МВС Андрій Крищенко міг би й не прийняти пропозицію опального мера. Надто вже тісно у сприйнятті Банкової сплетені імена Авакова і Крищенка», – пише «Дзеркало тижня».

    Заступник-силовик необхідний Кличку, в тому числі, для комунікації з правоохоронцями, які за останній час відкрили низку справ проти команди мера. При цьому обшуки періодично відбуваються не лише в КМДА, але й на комунальних підприємствах Києва.

    Нагадаємо, 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

    16 липня Рада призначила Дениса Монастирського головою МВС.

    Згодом глава поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку і 10 серпня його заяву задовільнили.

    Андрій Крищенко був главою поліції Києва з 2015 року. До цього очолював Головне управління внутрішніх справ Харкова (2015 рік), Управління по боротьбі з організованою злочинністю в Донецькій області (грудень 2014 го), був в. о. голови Слов'янської райдержадміністрації у 2014 році та займав низку інших посад в правоохоронних органах.

    Теги: Віталій Кличко Київ Київрада Андрій Крищенко КМДА
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    Кличко готує посаду для ексочільника київської поліції – ЗМІ