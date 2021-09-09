Атака на Кличка. Мер столиці назвав методи Банкової єзуїтськими

Кличко: «Законопроєкт, який намагаються ухвалити, повинен відповідати ключовим принципам демократії, а не бажанню тієї чи іншої політичної сили»

Киян хочуть позбавити права обирати владу столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи журналістам наміри народних депутатів розглянути й ухвалити найближчим часом законопроєкт про столицю.

«До цього законопроєкту після першого читання подали 900 правок. До нього багато зауважень. І не будемо забувати, що ключовою метою цього законопроєкту є одне – прибрати Кличка, який не підпорядковується комусь зверху. Я неодноразово говорив, що я підпорядковуюся виключно киянам, які мене обрали та довірили втілювати зміни в нашому місті. І переконаний, що в Києві має бути місцеве самоврядування! Бо питання ж не у прізвищі. Питання в тому, що киян хочуть позбавити права обирати владу столиці», – наголосив Кличко.

Він зазначив, що ідея розподілу посад міського голови та очільника КМДА є порушенням Конституції. І Конституційний суд вже виносив рішення з цього питання. «Це когось не влаштовує. Тому роблять все можливе, щоб усунути Кличка від керування містом у такий єзуїтський спосіб – через Верховну Раду», – підкреслив Віталій Кличко.

Мер також наголосив, що проєкт закону про столицю мають ухвалювати тільки після отримання висновків і експертної оцінки відповідних європейських інституцій.

«Я переконаний, що цей законопроєкт, який намагаються ухвалити, повинен спочатку отримати експертну оцінку, зокрема, Венеціанської комісії, Ради Європи. Бо він має відповідати ключовим принципам демократії, а не бажанню тієї чи іншої політичної сили», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, 8 вересня стало відомо, що комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 8 вересня розпочинає процес перегляду правок до законопроєкту №2143-3 «Про місто Київ – столицю України». Про це повідомив журналістам голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород цього комітету, перший заступник очільника фракції партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко у кулуарах парламенту.

Нагадаємо, у вересні 2019 року у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України - місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради.

Крім того, депутат від «Слуги народу» і колишній гендиректор медіахолдингу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко просив прем’єра ініціювати аудит діяльності Кличка та КМДА.

Напередодні, 23 вересня 2019 року, з подачі київського міського голови у Верховній Раді зареєстрований альтернативний законопроєкт про столицю.