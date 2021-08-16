Банкова оголосила війну столиці. Відеозвернення Кличка

Кличко: Сценарій, що сьогодні відпрацьовують на столичній владі, – небезпечний прецедент для всієї країни

Мер Києва Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу. Та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Відеозвернення Кличко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Я хочу звернутися до киян, до представників місцевого самоврядування, представників різних органів влади. І наголосити на наступному. Той сценарій, що сьогодні відпрацьовують на столичній владі, – небезпечний прецедент для всієї країни», – наголосив Кличко.

«Масові обшуки, що паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади, і які тривають вже кілька місяців, є системним тиском. Політично мотивованим тиском на владу Києва. Ці дії спрямовані на дискредитацію столичної влади та мене особисто. Та на створення перешкод для втілення важливих для міста і киян проєктів. І робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію. Та створити підгрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни», – відзначив мер столиці.

Щодо голосних звинувачень і призначення винних, мер Києва нагадав, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку – вироком суду, що вступить в законну силу.

«Бо зараз кричать про підозри, порушення, а потім все лусне як мильна бульбашка! – підкреслив Кличко. – Хочу наголосити, що міська влада, попри всі перешкоди, працює. – Ми продовжуємо ремонт доріг, об’єктів соціальної інфраструктури. Ми продовжуємо будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Хоч його і намагаються заблокувати численними обшуками по колу. Ми повинні відновити роботу Інспекції з паркування, яку зараз практично заблокували. І не допустити безладу з паркуванням на тротуарах та узбіччях доріг», – зазначив мер столиці.

Він додав, що всі документи, інформація щодо діяльності інспекції – у відкритому доступі і кияни можуть з нею ознайомитися.

«А через «Київ цифровий» ми максимально прибрали бюрократію в спілкуванні киян з чиновниками. Оформити штраф і забрати автівку зі штрафмайданчика можна дуже швидко і без перешкод. Всі процедури прозорі», – сказав Кличко.

«Підкреслю. Я не дам знищити свою репутацію і справу, якою я займаюся багато років! Ми продовжимо змінювати Київ, змінювати країну!», – наголосив Віталій Кличко.

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