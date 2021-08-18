Правоохоронці отримали вказівку вручити підозру Кличку – ЗМІ

Мер Києва заявляє про системний тиск на столичну владу та на нього особисто

На посаду голови КМДА можуть призначити Олексія Чернишова

Меру Києва Віталію Кличку можуть оголосити підозру та усунути з посади голови Київської міської держадміністрації. На його місце можуть призначити міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Про це «Обозревателю» повідомили джерела в партії «Слуга народу».

За їхніми словами, спочатку правоохоронні органи нібито отримали доручення знайти хоч якусь інформацію, яка могла би дискредитувати міського голову. А тепер правоохоронці уже отримали іншу вказівку – вручити йому підозру.

За інформацією джерел, причиною цього є нібито спроба усунути Кличка із посади.

Оголошення про підозру, за словами джерел у «Слузі народу», має відбутися до засідання Ради національної безпеки і оборони, яке проведуть у п'ятницю, 20 серпня.

«Тепер вказівка – вручити меру столиці підозру. Ну й що, що в суді справа розвалиться, головне – заляпати Кличка зараз. А далі нехай виправдовується. Це має відбутися (оголошення підозри. – Ред.) нібито до п'ятничного засідання РНБО», – сказав співрозмовник видання.

Крім того, як зазначили джерела, у Верховній Раді уже збирають підписи для скликання позачергового засідання для того, щоб розглянути питання про звільнення Чернишова з посади очільника Мінрегіону. Достатню кількість підписів – 150 – уже зібрано.

Як відомо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

З активізацією обшуків Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто. «І робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію та створити підгрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни», – зазначив мер столиці.

Раніше в Офісі президента України заявили, що мають деякі питання до того, як мер Києва Віталій Кличко поєднує дві посади: міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації.

Наприкінці квітня Конституційний суд України продовжив розглядати справу щодо тлумачення положень Конституції України в аспекті можливості звільнення з посади голови КМДА особи, яка була обрана на посаду Київського міського голови і повноваження якої не припинені.

За даними джерел «Главкома», на одному з засідань Ради національної безпеки оборони України може бути розглянуто питання про тимчасове відсторонення Віталія Кличка від виконання обов’язків голови КМДА.

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