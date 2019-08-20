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    На Академмістечку Mercedes на шаленій швидкості збив на смерть дівчину (фото, відео)

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    Водій&nbsp;Mercedes втік з місця ДТП - На Академмістечку Mercedes на шаленій швидкості збив на смерть дівчину (фото, відео)
    Водій Mercedes втік з місця ДТП
    Фото: Інформатор

    Поліція розшукує водія, який втік з місця ДТП

    У вівторок, 20 серпня, в Києві недалеко від станції метро «Академмістечко» сталася ДТП зі смертельними наслідками. Седан Mercedes збив дівчину-пішохода і протягнув її на капоті кілька сотень метрів.

    Аварія трапилася близько 2:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, яку повідомили поліцейські, автомобіль Mercedes рухався від станції метро «Академмістечко» на дуже великій швидкості і збив дівчину, яка переходила дорогу. Сила і швидкість зіткнення була такою, що дівчину буквально розірвало на шматки.

    Седан же загальмував вже біля наступного перехрестя. Водій не став чекати прибуття поліції і зник з місця події.

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    На Академмістечку Mercedes на шаленій швидкості збив на смерть дівчину (фото, відео)
    На Академмістечку Mercedes на шаленій швидкості збив на смерть дівчину (фото, відео)
    На Академмістечку Mercedes на шаленій швидкості збив на смерть дівчину (фото, відео)
    На Академмістечку Mercedes на шаленій швидкості збив на смерть дівчину (фото, відео)
    На Академмістечку Mercedes на шаленій швидкості збив на смерть дівчину (фото, відео)
    На Академмістечку Mercedes на шаленій швидкості збив на смерть дівчину (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Медикам, які прибули на місце, залишалося лише зафіксувати смерть дівчини.

    На ділянці дороги, де сталася аварія, працювали три екіпажі патрульної поліції і слідчо-оперативна група. Водія розшукують.

    Нагадаємо, у результаті ДТП за участі Range Rover і Tesla, що сталася 19 серпня у Києві на перехресті вулиць Саксаганського та Льва Толстого, госпіталізовані п’ятеро пішоходів. Від удару позашляховик відкинуло на пішохідну зону, де в цей момент були пішоходи.

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