На Академмістечку Mercedes на шаленій швидкості збив на смерть дівчину (фото, відео)



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Водій Mercedes втік з місця ДТП Фото: Інформатор

Поліція розшукує водія, який втік з місця ДТП

У вівторок, 20 серпня, в Києві недалеко від станції метро «Академмістечко» сталася ДТП зі смертельними наслідками. Седан Mercedes збив дівчину-пішохода і протягнув її на капоті кілька сотень метрів.

Аварія трапилася близько 2:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, яку повідомили поліцейські, автомобіль Mercedes рухався від станції метро «Академмістечко» на дуже великій швидкості і збив дівчину, яка переходила дорогу. Сила і швидкість зіткнення була такою, що дівчину буквально розірвало на шматки.

Седан же загальмував вже біля наступного перехрестя. Водій не став чекати прибуття поліції і зник з місця події.

Медикам, які прибули на місце, залишалося лише зафіксувати смерть дівчини.

На ділянці дороги, де сталася аварія, працювали три екіпажі патрульної поліції і слідчо-оперативна група. Водія розшукують.

Нагадаємо, у результаті ДТП за участі Range Rover і Tesla, що сталася 19 серпня у Києві на перехресті вулиць Саксаганського та Льва Толстого, госпіталізовані п’ятеро пішоходів. Від удару позашляховик відкинуло на пішохідну зону, де в цей момент були пішоходи.