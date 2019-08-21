Пожежа у «Токіо Стар»: двох загиблих досі не упізнали



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Стан тіла загиблої дитини такий, що офіційно ідентифікувати її особу можна лише після проведення генетичної експертизи

Станом на 21 серпня не вдається ідентифікувати особи двох загиблих - чоловіка і дитини

Експерти Одеського обласного бюро судмедекспертизи поки офіційно не встановили особи двох із дев'яти загиблих під час пожежі в готелі «Токіо Стар». Тривають заходи з ідентифікації дитини та чоловіка.

Про це повідомила 21 серпня «Укрінформу» заступник очільника відділу комунікацій Одеського главку Нацполіції Світлана Білецька, пославшись на керівника Одеського обласного бюро судово-медичної експертизи.

«Станом на 21 серпня не вдається ідентифікувати особи двох загиблих - чоловіка і дитини. Експерти підтвердили, що загинула жителька Сумської області, 1977 року народження. Загиблу дружину опізнав її чоловік, що прибув з нею до Одеси на відпочинок і зараз перебуває в лікарні. Однак стан тіла загиблої дитини такий, що офіційно ідентифікувати її особу можна лише після проведення генетичної експертизи», - зазначила Білецька.

Так само не ідентифіковано особу загиблого чоловіка, хоча його обличчя не обгоріло - родичі можуть опізнати. Однак поки що ніхто не звернувся до органів внутрішніх справ з приводу зниклого громадянина, додала речниця поліції.

Білецька також прокоментувала пост у Facebook директора Сумської школи №12 Ірини Губської, за словами якої під час пожежі в готелі «Токіо Стар» згоріла 10-річна учениця цієї школи разом з обома батьками.

«Наразі експерти не мають достатніх підстав, щоб підтвердити смерть школярки із Сум. А особу загиблої жінки опізнав її чоловік, що зазнав опіків і перебуває в одеській лікарні. Тому можемо констатувати, що станом на 21 серпня ідентифіковано семеро із дев'яти загиблих», - уточнила речниця поліції.

Нагадаємо, у вівторок суд відправив власника одеського готелю у СІЗО.

У ніч на суботу, 17 серпня, у готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинули дев’ять людей, десять постраждалих.

За даними ДСНС, 17 серпня о 01:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1а, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01:39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

На час пожежі в готелі знаходилось орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – 7. О 03:36 пожежу було локалізовано та о 04:32 ліквідовано на площі 1000 кв м.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела ряд обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.

Прокуратура Одещини повідомила про підозру власнику готелю «Токіо Стар».