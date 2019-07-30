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    Новини

    На Борщагівці горіла недобудова

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    На першому поверсі будинку горіло сміття та будівельні відходи&nbsp; - На Борщагівці горіла недобудова
    На першому поверсі будинку горіло сміття та будівельні відходи 
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла на першому поверсі 25-поверхової недобудови

    У понеділок, 29 липня, о 15:20, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Сім’ї Сосніних, 4-А у Святошинському районі столиці.

    По прибуттю до місця виклику, вогнеборці встановили, що пожежа виникла на першому поверсі 25-поверхової недобудови. Горіло сміття та будівельні відходи на площі 50 кв. м. До Служби порятунку зателефонував один із мешканців сусідніх будинків. Про це повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

    О 15:45 пожежу було локалізовано, а о 15:52 – ліквідовано.

    До ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Як повідомлялося, минулого тижня у Києві було ліквідовано 110 пожеж. На пожежах за вказаний період загинуло 2 особи.

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