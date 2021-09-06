Від сьогодні частково обмежать рух у центрі столиці

Дорожники проводитимуть роботи із заміни старого покриття

У понеділок, 6 вересня, дорожники розпочнуть оновлювати на Володимирському проїзді пішохідний перехід, який розташований біля Михайлівської площі. Про це повідомили у «Київавтодорі».

На цій ділянці замінять старе покриття на червоно-білу бруківку. Роботи триватимуть до 27 вересня.

Під час оновлення пішохідного переходу рух транспорту частково обмежать. Дорожники перепрошують водіїв і пішоходів за тимчасові незручності.

Нагадаємо, у суботу, 4 вересня, ввечері в Києві перекрили ряд вулиць через спортивні масові заходи.

До слова, комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендер на розробку проєкту реставрації столичного мосту Метро.