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    Від сьогодні частково обмежать рух у центрі столиці

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    Ремонтні роботи триватимуть до 27 вересня - Від сьогодні частково обмежать рух у центрі столиці

    Ремонтні роботи триватимуть до 27 вересня

    Фото: vechirniy.kyiv.ua

    Дорожники проводитимуть роботи із заміни старого покриття

    У понеділок, 6 вересня, дорожники розпочнуть оновлювати на Володимирському проїзді пішохідний перехід, який розташований біля Михайлівської площі. Про це повідомили у «Київавтодорі».

    На цій ділянці замінять старе покриття на червоно-білу бруківку. Роботи триватимуть до 27 вересня.

    Під час оновлення пішохідного переходу рух транспорту частково обмежать. Дорожники перепрошують водіїв і пішоходів за тимчасові незручності.

    Нагадаємо, у суботу, 4 вересня, ввечері в Києві перекрили ряд вулиць через спортивні масові заходи.

    До слова, комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендер на розробку проєкту реставрації столичного мосту Метро.

    Теги: дороги тендер Київавтодор
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    Від сьогодні частково обмежать рух у центрі столиці