В «Укргідроенерго» готуються виробляти екологічно чистий водень

У компанії «Укргідроенерго» є головне – доступ до водних ресурсів і хороші земельні ділянки

Водень – один з трьох «китів», на яких базується подальший розвиток компанії

Компанія «Укргідроенерго» працює над трьома інноваційними проєктами. Всі вони поки що на етапі підготовки, але в найбільшій гідрогенерувальній компанії України вважають їх перспективними та потрібними для держави – повідомляють Elektrovesti.

«Це проєкти «Україна – підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі», «Будівництво помпової станції на Дністровській ГЕС» та «Впровадження сучасних технологій виробництва зеленого водню», – розповіла в ході форуму «Спекотна осінь», організованого Energy Club, керівник інноваційних та перспективних проєктів «Укргідроенерго» Ірина Даценко.

Серед факторів, чому в «Укргідроенерго» вважають перспективним виробництво водню – можливість виробляти саме екологічно чистий водень, оскільки компанія має в користуванні земельні ділянки, на яких можна встановити електролізери, і доступ до практично необмежених водних ресурсів.

Два інших проєкти – це установка акумуляторних систем накопичення енергії загальною потужністю 197 МВт і 64 МВт сонячних фотоелектричних станцій, а також оригінальний проєкт з будівництва помпової станції на Дністровській ГЕС – вода з нижнього водосховища забирається в періоди наявності надлишків електроенергії і перекачується напірними тунелями в Дністровське водосховище.