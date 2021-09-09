  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    В «Укргідроенерго» готуються виробляти екологічно чистий водень

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У компанії &laquo;Укргідроенерго&raquo; є головне &ndash; доступ до водних ресурсів і хороші земельні ділянки - В «Укргідроенерго» готуються виробляти екологічно чистий водень

    У компанії «Укргідроенерго» є головне – доступ до водних ресурсів і хороші земельні ділянки

    Фото: elektrovesti.net

    Водень – один з трьох «китів», на яких базується подальший розвиток компанії

    Компанія «Укргідроенерго» працює над трьома інноваційними проєктами. Всі вони поки що на етапі підготовки, але в найбільшій гідрогенерувальній компанії України вважають їх перспективними та потрібними для держави – повідомляють Elektrovesti.

    «Це проєкти «Україна – підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі», «Будівництво помпової станції на Дністровській ГЕС» та «Впровадження сучасних технологій виробництва зеленого водню», – розповіла в ході форуму «Спекотна осінь», організованого Energy Club, керівник інноваційних та перспективних проєктів «Укргідроенерго» Ірина Даценко.

    Серед факторів, чому в «Укргідроенерго» вважають перспективним виробництво водню – можливість виробляти саме екологічно чистий водень, оскільки компанія має в користуванні земельні ділянки, на яких можна встановити електролізери, і доступ до практично необмежених водних ресурсів.

    Два інших проєкти – це установка акумуляторних систем накопичення енергії загальною потужністю 197 МВт і 64 МВт сонячних фотоелектричних станцій, а також оригінальний проєкт з будівництва помпової станції на Дністровській ГЕС – вода з нижнього водосховища забирається в періоди наявності надлишків електроенергії і перекачується напірними тунелями в Дністровське водосховище.

    Читайте також:

    Теги: вода будівництво Україна Укргідроенерго водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В «Укргідроенерго» готуються виробляти екологічно чистий водень