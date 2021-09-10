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    Зеленський на форумі Yes: Ми будуємо дороги, щоб не впадати в депресію

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    Володимир Зеленський виступив на міжнародному форумі&nbsp;Yes &ndash; Ялтинської Європейської Стратегії - Зеленський на форумі Yes: Ми будуємо дороги, щоб не впадати в депресію
    Володимир Зеленський виступив на міжнародному форумі Yes – Ялтинської Європейської Стратегії
    Скріншот офіційної трансляції Yes Brainstorming

    Тема цьогорічного форуму Yes – світ після Covid

    В Україні стартував форум нового формату Yes Brainstorming, який виступає майданчиком для дискусій українських і світових лідерів думок. Захід відбувається в гібридному форматі – як офлайн, в Києві, так і онлайн.

    Офіційна частина форуму, представленого Ялтинською європейською стратегією (Yes) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука, відкрився о 9 ранку спеціальною панеллю за участю президента України Володимира Зеленського.

    Головна тема події – «Після Covid – Перед катастрофою? Кроки до виживання».

    Зокрема, президент Зеленський розповів, члму Україна останні роки активно займається будівництвом доріг.

    «Ми почали будувати дороги, щоб не впадати в депресію. Як в США в 30-х », – каже Зеленський.

    Сесії Yes Brainstorming 2021 проходять в Мистецькому Арсеналі з 10 по 11 вересня.

    Цьогоріч на захід з'їхалися майже 100 учасників із 20 країн, здебільшого це топпосадовці, дипломати та чиновники.

    Теги: США дороги Володимир Зеленський YES Україна президент
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    Зеленський на форумі Yes: Ми будуємо дороги, щоб не впадати в депресію