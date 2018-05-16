На будівництві на Осокорках сталася бійка, є постраждалі (відео)

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Фото: Олександр Подласов, Facebook Під час бійки травми отримали кілька людей

Конфлікт на Осокорках пов'язаний з будівництвом житлового комплексу «Патріотика на озерах»

Сьогодні, 16 травня, на Осокорках у Києві сталася бійка через будівництво на березі озера Небреж, унаслідок якої постраждали декілька осіб.

Як повідомляє LB.ua, місцеві мешканці за підтримки представників націоналістичних організацій та активістів спробували заблокувати будівельну техніку, яку фірма-забудовник привезла на об'єкт. За їхніми словами, існує припис про заборону робіт, але компанія ігнорує його.

У результаті сталася масова бійка, у якій взяли участь представники забудовника, а також кілька нарядів поліції, що намагалися вирішити конфлікт. Травм зазнали кілька людей.

Противникам будівництва вдалося прорватися на будівництво та спалити вагончик будівельників.

Конфлікт на Осокорках пов'язаний з будівництвом житлового комплексу «Патріотика на озерах» на території, яку місцеві жителі вважають екопарком.

Як повідомлялося, у ніч на середу, 16 травня, в Києві на вулиці Мілютенка, 15А співробітники КП «Благоустрій» намагалися демонтувати автостоянку. При спробі заїзду важкої техніки сталася масова бійка з поліцією.