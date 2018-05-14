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    На будівництві під Києвом упав кран (фото)

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    Падіння крану на будівництві
    Фото: Михайлина Скорик, Facebook
    Падіння крану на будівництві

    Постраждалих внаслідок падіння крану немає

    У неділю, 13 травня, у місті Буча, що під Києвом, на будівництві впав автомобільний кран.

    Це сталося близько 11:00 на будівництві ЖК «Гранд Бурже» біля торгового центру «Модуль» на Варшавському шосе.

    Як повідомляється на місцевому сайті, постраждалих внаслідок падіння крану немає.

    Причини та обставини подiї з'ясовуються.

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    На будівництві під Києвом упав кран (фото)
    На будівництві під Києвом упав кран (фото)
    На будівництві під Києвом упав кран (фото)
    Фото: Михайлина Скорик, Facebook

    Як повідомлялося, 14 травня на Дніпровській набережній сталася ДТП: автомобіль Toyota FJ врізався в піцерію Positano (ТЦ Silver Breeze). Водій з місця ДТП втік, залишивши у машині дружини з дітьми.

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    будівництво Київщина Буча автомобіль
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