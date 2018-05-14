На будівництві під Києвом упав кран (фото)

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Фото: Михайлина Скорик, Facebook Падіння крану на будівництві

Постраждалих внаслідок падіння крану немає

У неділю, 13 травня, у місті Буча, що під Києвом, на будівництві впав автомобільний кран.

Це сталося близько 11:00 на будівництві ЖК «Гранд Бурже» біля торгового центру «Модуль» на Варшавському шосе.

Як повідомляється на місцевому сайті, постраждалих внаслідок падіння крану немає.

Причини та обставини подiї з'ясовуються.

Як повідомлялося, 14 травня на Дніпровській набережній сталася ДТП: автомобіль Toyota FJ врізався в піцерію Positano (ТЦ Silver Breeze). Водій з місця ДТП втік, залишивши у машині дружини з дітьми.