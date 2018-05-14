На будівництві під Києвом упав кран (фото)
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Фото: Михайлина Скорик, Facebook
Падіння крану на будівництві
Постраждалих внаслідок падіння крану немає
У неділю, 13 травня, у місті Буча, що під Києвом, на будівництві впав автомобільний кран.
Це сталося близько 11:00 на будівництві ЖК «Гранд Бурже» біля торгового центру «Модуль» на Варшавському шосе.
Як повідомляється на місцевому сайті, постраждалих внаслідок падіння крану немає.
Причини та обставини подiї з'ясовуються.
Фото: Михайлина Скорик, Facebook
Як повідомлялося, 14 травня на Дніпровській набережній сталася ДТП: автомобіль Toyota FJ врізався в піцерію Positano (ТЦ Silver Breeze). Водій з місця ДТП втік, залишивши у машині дружини з дітьми.