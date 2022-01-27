На Дарниці жінка з дитиною намагалась вистрибнути з 12 поверху (фото, відео)

Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 15 років

У Дарницькому районі Києва жінка зачинилася у квартирі та погрожувала скоїти самогубство разом з дитиною, вистрибнувши з 12 поверху. Рятувальна операція тривала понад годину, повідомляє пресслужба Поліції Києва.

Подія сталася ввечері 26 січня. До правоохоронців звернулись громадянка та повідомила, що її донька з малолітнім онуком зачинилась у квартирі та погрожувала скоїти самогубство разом з дитиною.

«Я телефоном розмовляв з жінкою, аби у цей час рятувальники встигли спуститись з квартири поверхом вище. Я постійно відвертав жінку різними питаннями та цікавився, де її син… Працівники ДСНС спустились з 13 поверху, а рятувальники, які були біля квартири, одразу зламали двері та зайшли до оселі. Ми виявили жінку на балконі та миттєво затягли її всередину, а трьохрічного хлопчика заспокоїли, оглянули та передали бабусі», – розповів т.в.о. начальника Дарницького управління поліції Олександр Савчук.

32-річну уродженку Кропивницького, яка погрожувала самогубством, затримали. Розпочато кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство малолітньої дитини. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

«У рамках досудового розслідування затриманій буде призначено ряд медичних експертиз, аби визначити стан осудності у момент скоєння злочину», – додав Савчук.

Нагадаємо, столичні поліцейські вмовили чоловіка не стрибати з мосту.

До слова, патрульні поліцейські Києва врятували 18-річного хлопця від самогубства. Він вислав фото з порізом руки дівчині та попрощався.