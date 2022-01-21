Порізав вени через кохання: столичні поліцейські врятували юнака

Інспектори перемістили потерпілого з ванни на ліжко та зупинили сильну кровотечу

Медики шпиталізували хлопця до одного з медичних закладів

Патрульні поліцейські Києва врятували 18-річного хлопця від самогубства. Він вислав фото з порізом руки дівчині та попрощався. Про це інцидент повідомили в пресслужбі патрульної поліції Києва.

Дівчина зателефонувала в поліцію та розповіла патрульним, де мешкає її знайомий. На місце інциденту негайно прибули патрульні та брат потерпілого.

«Зайшовши до помешкання, поліцейські Віталій Філоненко та Євген Кубрак виявили молодого хлопця, який лежав у ванній з порізами на обох руках», – йдеться у повідомленні.

Чоловіки одразу ж викликали швидку медичну допомогу та кинулись його рятувати. Інспектори перемістили потерпілого з ванни на ліжко та зупинили сильну кровотечу на одній з пошкоджених рук. Медики продовжили надавати допомогу та шпиталізували хлопця до одного з медичних закладів.

Нагадаємо, молодий киянин викинувся з вікна після сварки.

Також на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва 17-річна дівчина намагалася покінчити із життям, стрибнувши з 25 поверху будинку. Люди помітили, до дівчина сидить, звісивши ноги з балкона, та викликали поліцію.