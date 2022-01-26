Поліція затримала хулігана, який розбив скло магазина та погрожував пістолетом продавчині (фото)

Правоохоронці Вінниччини перехопили зловмисника під час втечі

25 січня, у Могилів-Подільському Вінницької області затримали 21-річного місцевого жителя, близько 19 год., повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Зловмисник вибив скло у магазині держаком та погрожував продавчині пістолетом. Після цього, хуліган сів у автівку та поїхав містом, до того моменту, поки по орієнтуванню його не перепинили правоохоронці. Тепер шибайголова в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі готують матеріали для оголошення йому про підозру.

«Усі мобільні екіпажі поліції були орієнтовані на розшук автомобіля, на якому пересувався правопорушник. Майже одразу на одній із вулиць міста підозрюваного зупинила поліція. Ним виявися 21-річний місцевий житель. Під час огляду у його машині поліцейські вилучили пневматичний пістолет. Слідчі готують матеріали для оголошення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), за що передбачено до семи років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

До слова, раніше в одеському магазині покупець влаштував скандал через прохання продавців одягнути маску. Чоловіка розізлило прохання дотримуватися карантинних норм. У повідомленні йдеться, що чоловіка попросили вдягнути маску, проте покупець розсердився, закотив істерику і розбив перегородку на касі.

Раніше у Німеччині чоловік застрелив касира через прохання вдягнути маску.

Також у Києві в супермаркеті злодій вкрав речі відвідувачів, які ті залишили в камері схову, а допоміг зловмиснику відкрити комірку співробітник охорони магазину.

Нещодавно у столичному супермаркеті жінка побилася з охоронцем.

До слова, раніше у магазині Desigual на Хрещатику молодик спровокував конфлікт із охоронцем і проломив йому череп.