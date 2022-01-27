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    Столичні поліцейські вмовили чоловіка не стрибати з мосту (відео)

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    Після вмовлянь поліцейських чоловік передумав чинити самогубство - Столичні поліцейські вмовили чоловіка не стрибати з мосту (відео)
    Після вмовлянь поліцейських чоловік передумав чинити самогубство
    фото скріншот відео

    Схвильований громадянин повідомив патрульним, що не хоче жити через життєві негаразди

    Вночі, 27 січня у Києві патрульні врятували чоловіка, який хотів стрибнути з Паркового мосту. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    У поліцію звернулися громадяни, які повідомили, що чоловік має намір стрибнути з Пішохідного мосту.

    Патрульні Ігор Пальчик та Ігор Кизима прибули на виклик та побачили, що за поручнями мосту стоїть чоловік. На допомогу прибув ще один екіпаж – Людмила Цапук та Карен Балаян.

    Інспектори почали розмову з чоловіком, усіляко привертаючи його увагу. Схвильований громадянин повідомив патрульним, що не хоче жити через життєві негаразди.

    Інспекторам все ж вдалося переконати чоловіка не робити непоправного й він погодився перелізти назад. Патрульні допомогли врятованому перебратися через поручні та передали його лікарям для подальшої шпиталізації.

    Нагадаємо, патрульні поліцейські Києва врятували 18-річного хлопця від самогубства. Він вислав фото з порізом руки дівчині та попрощався.

    До слова, у Києві чоловік влаштував різанину та вистрибнув із вікна багатоповерхівки.

    Також у столиці чоловік вкоротив собі віку біля лікарні.

    Теги: Київ самогубство чоловік
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    Столичні поліцейські вмовили чоловіка не стрибати з мосту (відео)