Столичні поліцейські вмовили чоловіка не стрибати з мосту (відео)
Схвильований громадянин повідомив патрульним, що не хоче жити через життєві негаразди
Вночі, 27 січня у Києві патрульні врятували чоловіка, який хотів стрибнути з Паркового мосту. Про це повідомляє «Київ оперативний».
У поліцію звернулися громадяни, які повідомили, що чоловік має намір стрибнути з Пішохідного мосту.
Патрульні Ігор Пальчик та Ігор Кизима прибули на виклик та побачили, що за поручнями мосту стоїть чоловік. На допомогу прибув ще один екіпаж – Людмила Цапук та Карен Балаян.
Інспектори почали розмову з чоловіком, усіляко привертаючи його увагу. Схвильований громадянин повідомив патрульним, що не хоче жити через життєві негаразди.
Інспекторам все ж вдалося переконати чоловіка не робити непоправного й він погодився перелізти назад. Патрульні допомогли врятованому перебратися через поручні та передали його лікарям для подальшої шпиталізації.
Нагадаємо, патрульні поліцейські Києва врятували 18-річного хлопця від самогубства. Він вислав фото з порізом руки дівчині та попрощався.
До слова, у Києві чоловік влаштував різанину та вистрибнув із вікна багатоповерхівки.