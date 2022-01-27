Столичні поліцейські вмовили чоловіка не стрибати з мосту (відео)

Схвильований громадянин повідомив патрульним, що не хоче жити через життєві негаразди

Вночі, 27 січня у Києві патрульні врятували чоловіка, який хотів стрибнути з Паркового мосту. Про це повідомляє «Київ оперативний».

У поліцію звернулися громадяни, які повідомили, що чоловік має намір стрибнути з Пішохідного мосту.

Патрульні Ігор Пальчик та Ігор Кизима прибули на виклик та побачили, що за поручнями мосту стоїть чоловік. На допомогу прибув ще один екіпаж – Людмила Цапук та Карен Балаян.

Інспектори почали розмову з чоловіком, усіляко привертаючи його увагу. Схвильований громадянин повідомив патрульним, що не хоче жити через життєві негаразди.

Інспекторам все ж вдалося переконати чоловіка не робити непоправного й він погодився перелізти назад. Патрульні допомогли врятованому перебратися через поручні та передали його лікарям для подальшої шпиталізації.

Нагадаємо, патрульні поліцейські Києва врятували 18-річного хлопця від самогубства. Він вислав фото з порізом руки дівчині та попрощався.

До слова, у Києві чоловік влаштував різанину та вистрибнув із вікна багатоповерхівки.

Також у столиці чоловік вкоротив собі віку біля лікарні.