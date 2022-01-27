«Військова втратила три літри крові». Поліція розповіла про стан постраждалих під час розстрілу

Усі постраждалі перебувають в лікарні імені Мечникова

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Якою ж треба бути мерзотою, щоб випустити кулі у 22-річну військовослужбовцю Національної Гвардії?!», – йдеться у пості.

Дівчина отримала поранення в коліно, плече і найважче – у живіт. Наразі хірурги лікарні Мечникова борються за її життя. Вона втратила понад три літри крові.

Ще один військовослужбовець отримав поранення в черевну порожнину, він також перебуває у важкому стані.

Життя інших двох поранених, доставлених до лікарні Мечникова, за оцінками лікарів поза небезпекою.

У важкому стані також військовослужбовець Національної гвардії, якого доставили до 16 міської лікарні. У нього поранення в груди, стегно та плече.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину.

Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.