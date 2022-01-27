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    Радник МВС розповів нові деталі про нацгвардійця, який розстріляв людей у Дніпрі

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    У Дніпрі 20-річний солдат-строковик взяв автомат у збройовій кімнаті частини та розстріляв товаришів по службі&nbsp; - Радник МВС розповів нові деталі про нацгвардійця, який розстріляв людей у Дніпрі
    У Дніпрі 20-річний солдат-строковик взяв автомат у збройовій кімнаті частини та розстріляв товаришів по службі 
    фото: МВС

    Мотиви скоєного злочину поки не відомі

    Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що хлопець, який влаштував стрілянину, є нацгвардійцем з Ізмаїлу Одеської області. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    До обов’язків солдата Артема Рябчука входила охорона території заводу Південмаш. Геращенко також зазначив, що нацгвардієць виріс без батька.

    У ніч на 27 січня у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу солдат строкової служби Нацгвардії Рябчук Артемій Юрійович з автомата розстріляв варту військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. Загинули п’ятеро осіб, ще п’ятеро поранені.

    Військовослужбовець зі зброєю та набоями втік з місця події.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

    27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

    У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.

    Теги: трагедія Антон Геращенко Дніпро вбивство злочин злочинець солдат час охорона
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    Радник МВС розповів нові деталі про нацгвардійця, який розстріляв людей у Дніпрі