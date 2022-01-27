Радник МВС розповів нові деталі про нацгвардійця, який розстріляв людей у Дніпрі
Мотиви скоєного злочину поки не відомі
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що хлопець, який влаштував стрілянину, є нацгвардійцем з Ізмаїлу Одеської області. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
До обов’язків солдата Артема Рябчука входила охорона території заводу Південмаш. Геращенко також зазначив, що нацгвардієць виріс без батька.
Військовослужбовець зі зброєю та набоями втік з місця події.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).
27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.
У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.