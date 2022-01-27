Радник МВС розповів нові деталі про нацгвардійця, який розстріляв людей у Дніпрі

У Дніпрі 20-річний солдат-строковик взяв автомат у збройовій кімнаті частини та розстріляв товаришів по службі

У Дніпрі 20-річний солдат-строковик взяв автомат у збройовій кімнаті частини та розстріляв товаришів по службі

Мотиви скоєного злочину поки не відомі

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що хлопець, який влаштував стрілянину, є нацгвардійцем з Ізмаїлу Одеської області. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

До обов’язків солдата Артема Рябчука входила охорона території заводу Південмаш. Геращенко також зазначив, що нацгвардієць виріс без батька.

У ніч на 27 січня у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу солдат строкової служби Нацгвардії Рябчук Артемій Юрійович з автомата розстріляв варту військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. Загинули п’ятеро осіб, ще п’ятеро поранені.

Військовослужбовець зі зброєю та набоями втік з місця події.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.