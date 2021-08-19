На День Незалежності під Києвом відкриється Академія спорту. Влада обіцяє сюрпризи

Очільник Київщини сподівається, що новий спортивний об'єкт стане брендом всієї країни

24 серпня, на День Незалежності, у Бучі, що під Києвом, заплановане відкриття сучасної Академії спорту. Про це очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін повідомив в інтерв’ю виданню «КиевVласть».

«Наша найбільша гордість, якої без державної підтримки могло б не бути ще не один рік, – це Академія спорту в Бучі. Плекаю надію, що вона стане новим спортивним брендом не лише регіону, а й всієї країни. У багатофункціональному спортивному комплексі будуть проводитися змагання з олімпійських видів спорту всеукраїнського та міжнародного значень, а також заняття з мініфутболу, баскетболу, волейболу, гандболу, великого тенісу. Проєкт – безпрецедентний, вірю що завдяки йому матимемо не одного спортсмена, що прославить рідний край. Вже 24 серпня ми урочисто відкриємо Академію. Тож запрошую всіх на свято, нам є чим вас здивувати, готуємо декілька сюрпризів під час відкриття», – сказав Володін.

Очільник Київської ОДА додав, що на об’єкті облаштували всі необхідні умови: спортивний зал, глядацькі трибуни, роздягальні з душовими та санвузлами, в тому числі й окремі душові для використання в літній період, малі тренажерні зали, робочі кабінети.

Окрім цього, на території комплексу є п’ять спортивних майданчиків: два мініфутбольних поля зі штучним покриттям, один баскетбольний майданчик із поліуретановим покриттям, один багатофункціональний майданчик, а також ще один майданчик для занять зі strit-файту.

Нагадаємо, загальна вартість будівництва центру складає 111,5 млн грн.

Також на території Київської області планують «з нуля» звести Національну навчально-тренувальну базу збірних команд України з футболу. Об’єкт планують розташувати в селі Княжичі Броварського району.