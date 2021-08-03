Під Києвом зведуть тренувальну базу для збірних України з футболу

Очільник Київщини Василь Володін тримає під контролем масштабний проєкт

На території Київської області планують «з нуля» звести Національну навчально-тренувальну базу збірних команд України з футболу. Об’єкт планують розташувати в селі Княжичі Броварського району. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

Виїзна робоча нарада щодо робіт з проєктування будівництва відбулась під керівництвом заступника очільника Київської ОДА Андрія Лісовика.

Участь у нараді взяли представники Української асоціації футболу Вадим Костюченко, Денис Сидоренко й Олександр Данченко, керівник проєкту Дмитро Пелін, архітектор проєкту Антон Черкашин, голова Броварської територіальної громади Ігор Сапожко, а також працівники профільних служб.

«Це перша наша комплексна нарада щодо реалізації проєкту. Саме тому ми з колегами виїхали на об’єкт, щоб обговорити всі питання безпосередньо на місці. Розглянули багато моментів. Серед ключових – затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки під будівництво, прокладання під’їзної дороги, а також варіанти газифікації, енерго- та водозабезпечення бази», – розповів за результатами наради Лісовик.

Очільник Київщини Василь Володін зазначив, що реалізація цього проєкту є дуже важливою для регіону.

«Зведення навчально-тренувальної бази для національних збірних команд з футболу лише підсилить імідж області. Для нас це почесно та відповідально. Ми вже почали ретельну підготовку щодо втілення в життя цього масштабного проєкту. Тримаю це питання під особистим контролем», – наголосив Володін.