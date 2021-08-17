За справу взявся сам Беленюк. Міністр спорту прокоментував ймовірність своєї відставки

Гутцайт: хтось ловить «хайп», та хоче зібрати багато «лайків»

19 здобутих на Олімпіаді в Токіо медалей – це успіх. Потрібно вітати нашу спортивну спільноту. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Водночас зазначив, якщо депутати вирішать, що 19 медалей – це провал, то хай голосують за його відставку.

«Коли протягом якогось тижня у нас було медальне затишшя, я реально нервував. А коли спортсмени здивували та виграли 19 медалей, вже був спокійним, бо спортивне середовище все розуміє. Мене вітають всі, бо це успіх. А я вітаю всю нашу спортивну спільноту», – сказав він.

Також міністр молоді і спорту прокоментував 44 загальнокомандне місце збірної України в медальному заліку.

«Ви запитайте у нинішньої народної депутатки Ольги Саладухи, яка є бронзовою призеркою Пекіна: «бронза» – це «дуже» чи «не дуже». І у всіх інших бронзових та срібних призерів Олімпійських ігор запитайте. Це «дуже», це повага на все життя. Ви бачили, як плакала Ольга Харлан, коли у 2012-му і в 2016-му виборола бронзові нагороди. І це будуть відповіді всім на питання: бронзова медаль – це «так собі» чи це круто. Треба, аби всі ті експерти, які у своєму житті нічого не зробили, а тільки пости пишуть, подивилися на ці сльози після бронзової нагороди. І зрозуміли – чи це круто, чи провал», – підсумував Гутцайт.

Також міністр розповів, як формувався список української делегації в Японію і які види спорту зазнали фіаско на Іграх-2020.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон Ігор у Токіо, народний депутат Жан Беленюк планує порушити в парламенті тему надмірної, на його думку, присутності чиновників у складі української делегації на Іграх.

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Нагадаємо, Україна показала найгірший результат в медальному заліку на Олімпіадах.