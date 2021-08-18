На Київщині розпочалося полювання на нелегальних перевізників

До перевірки роботи перевізників залучені правоохоронці

17 серпня в Київській області відбулася перевірка роботи внутрішньо-обласного пасажирського транспорту щодо наявності на маршрутах нелегальних перевізників. Проводили інспекцію представники управління пасажирських перевезень Київської обласної держадміністрації спільно з Головним управлінням Служби безпеки України в Київській області, Національною поліцією, Головним управлінням Держпраці та Укртрансбезпеки. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

За результатами перевірки було виявлено перевізників, які самовільно організували маршрут за напрямком Миронівка–Київ без дозвільних документів, про що було порушено адміністративне провадження, складені протоколи та вилучено один із транспортних засобів, на якому і здійснювалися дані перевезення. В подальшому відповідні матеріали будуть передані до суду.

«Нелегальні пасажирські перевезення – це, передусім, порушення прав громадян на комфортне і безпечне перевезення, нехтування елементарними правилами безпеки. Крім того, це ще й недоотримання коштів бюджетом через несплату податків та соціальних внесків. Тому такі спільні перевірки будуть проходити і надалі. Всі перевізники Київщини мають працювати прозоро, надаючи якісні послуги людям», – зазначив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Нагадаємо, в кінці липня проїзд у приміських маршрутках різко подорожчав.

6 серпня очільник області провів зустріч з перевізниками, під час якої попередньо домовилися про зниження тарифів, де підвищення відбувались протягом 2021 року, виходячи з того, що таке підвищення не може перевищувати 15-18%.

У результаті діалогу керівництва області та перевізників вдалося розпочати процес зниження тарифів на проїзд в приміському пасажирському транспорті. Наразі вже знижено тарифи на 9 маршрутах.