  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На дорозі на Київщині BMW зіткнувся з лосем: загинула пасажирка авто (фото)

    • Розсилка
    Рятувальники деблокували учасників ДТП - На дорозі на Київщині BMW зіткнувся з лосем: загинула пасажирка авто (фото)
    Рятувальники деблокували учасників ДТП
    Фото: ДСНС

    Автомобіль збив лося, що вибіг на дорогу

    У п’ятницю, 11 вересня, на автошляху Київ – Овруч поблизу с. Вовчків Поліського району сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль BMW зіткнувся з лосем.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Інформація про ДТП надійшла до оперативно-диспетчерської служби Іванківського району о 9:52. На місце події було направлено особовий склад 41-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Іванків.

    Внаслідок ДТП водій автомобіля госпіталізований до лікарні, пасажирка загинула на місці.

    Рятувальниками було проведено деблокацію учасників ДТП.

    У ДСНС нічого не повідомляють про долю тварини.

    Нагадаємо, 20 серпня на вулиці Саперно-Слобідській у Голосіївському районі Києва автомобіль збив лося, який два роки жив у місцевих лісопосадках. Як розповіли в поліції, потяг, який їхав повз, зненацька подав звуковий сигнал, чим дуже налякав тварину. Знавісніла від страху тварина стрімголов побігла у напрямку вулиці Саперно-Слобідської, вибігла на проїзну частину, де відбулося зіткнення з автомобілем Daewoo.

    ДТП ДСНС смерть Київщина тварини автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ