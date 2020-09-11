На дорозі на Київщині BMW зіткнувся з лосем: загинула пасажирка авто (фото)



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Рятувальники деблокували учасників ДТП Фото: ДСНС

Автомобіль збив лося, що вибіг на дорогу

У п’ятницю, 11 вересня, на автошляху Київ – Овруч поблизу с. Вовчків Поліського району сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль BMW зіткнувся з лосем.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Інформація про ДТП надійшла до оперативно-диспетчерської служби Іванківського району о 9:52. На місце події було направлено особовий склад 41-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Іванків.

Внаслідок ДТП водій автомобіля госпіталізований до лікарні, пасажирка загинула на місці.

Рятувальниками було проведено деблокацію учасників ДТП.

У ДСНС нічого не повідомляють про долю тварини.

Нагадаємо, 20 серпня на вулиці Саперно-Слобідській у Голосіївському районі Києва автомобіль збив лося, який два роки жив у місцевих лісопосадках. Як розповіли в поліції, потяг, який їхав повз, зненацька подав звуковий сигнал, чим дуже налякав тварину. Знавісніла від страху тварина стрімголов побігла у напрямку вулиці Саперно-Слобідської, вибігла на проїзну частину, де відбулося зіткнення з автомобілем Daewoo.