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    На Івано-Франківщині сталася стрілянина на АЗС, є поранені (фото)

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    На території АЗС стався конфлікт, що закінчився стріляниною - На Івано-Франківщині сталася стрілянина на АЗС, є поранені (фото)
    На території АЗС стався конфлікт, що закінчився стріляниною
    Фото: Нацполіція

    Нападником виявився 33-річний мешканець Коломиї

    3 травня вранці у селі Черемхів Коломийського району Івано-Франківщини на автозаправці чоловік вчинив стрілянину, поранив двох людей та втік на автомобілі у невідомому напрямку. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Попередньо працівники поліції встановили, що на території заправки було дві компанії, між ними виник конфлікт, в ході якого зловмисник здійснив декілька пострілів із травматичного пістолета у бік інших.

    У результаті 32-річний та 38-річний місцеві мешканці отримали поранення та госпіталізовані до лікувального закладу, а правопорушник з місця події втік.

    Оперативні працівники обласної і місцевої поліції ретельно оглянули місце події, опитали можливих свідків та очевидців, переглянули камери відеоспостереження та встановили марку автомобіля, на якому втік зловмисник.

    Невдовзі правоохоронці із залученням бійців роти поліції особливого призначення розшукали та затримали нападника, який переховувався вдома. Ним виявився 33-річний мешканець Коломиї.

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    На Івано-Франківщині сталася стрілянина на АЗС, є поранені (фото)
    На Івано-Франківщині сталася стрілянина на АЗС, є поранені (фото)
    На Івано-Франківщині сталася стрілянина на АЗС, є поранені (фото)
    На Івано-Франківщині сталася стрілянина на АЗС, є поранені (фото)
    На Івано-Франківщині сталася стрілянина на АЗС, є поранені (фото)
    На Івано-Франківщині сталася стрілянина на АЗС, є поранені (фото)

    Слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронці вилучили зброю, речові докази та направили все на експертизу.

    Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Невдовзі хулігану повідомлять про підозру, а суд обере запобіжний захід.

    Досудове розслідування триває.

    Теги: Національна поліція України кримінал Івано-Франківщина АЗС розслідування стрілянина
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