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    Події в Україні

    До Києва привезли тіла ще понад пів сотні загиблих захисників «Азовсталі»

    Українців просять не використовувати домисли та &laquo;вкиди&raquo; стосовно обміну тілами загиблих - До Києва привезли тіла ще понад пів сотні загиблих захисників «Азовсталі»
    Українців просять не використовувати домисли та «вкиди» стосовно обміну тілами загиблих
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Імовірно, серед загиблих четверо «азовців»

    До Києва доставлені останки ще 52 загиблих бійців, які боронили «Азовсталь» у Маріуполі. Припускають, що чотири тіла померлих належать воїнам окремого загону спеціального призначення «Азов». Про це у Facebook повідомила патронатна служба «Янголи Азову».

    «Попередньо, решта загиблих належать до інших родів і видів військ. Об‘єктивних даних, які дають можливість ідентифікувати загиблих, поки що дуже мало. Інформація у відкритих джерелах – ЗМІ, Telegram-каналах – не є достовірною. Патронатна служба буде оперативно інформувати рідних стосовно судово-медичної експертизи і ДНК-досліджень», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, зусиллями Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими триває процес повернення тіл загиблих захисників Маріуполя.

    Станом на 7 червня вдалося повернути 210 наших військових.

    Як повідомлялося, серед усіх тіл, які Росія передала із «Азовсталі» Україні, тільки третина належить бійцям полку «Азов».

    Крім того, українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

    Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ Київ війна Азов Україна Facebook окупація #stoprussia
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    До Києва привезли тіла ще понад пів сотні загиблих захисників «Азовсталі»