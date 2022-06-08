До Києва привезли тіла ще понад пів сотні загиблих захисників «Азовсталі»

Імовірно, серед загиблих четверо «азовців»

До Києва доставлені останки ще 52 загиблих бійців, які боронили «Азовсталь» у Маріуполі. Припускають, що чотири тіла померлих належать воїнам окремого загону спеціального призначення «Азов». Про це у Facebook повідомила патронатна служба «Янголи Азову».

«Попередньо, решта загиблих належать до інших родів і видів військ. Об‘єктивних даних, які дають можливість ідентифікувати загиблих, поки що дуже мало. Інформація у відкритих джерелах – ЗМІ, Telegram-каналах – не є достовірною. Патронатна служба буде оперативно інформувати рідних стосовно судово-медичної експертизи і ДНК-досліджень», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зусиллями Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими триває процес повернення тіл загиблих захисників Маріуполя.

Станом на 7 червня вдалося повернути 210 наших військових.

Як повідомлялося, серед усіх тіл, які Росія передала із «Азовсталі» Україні, тільки третина належить бійцям полку «Азов».

Крім того, українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

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