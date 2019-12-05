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    На Хрещатику на жінку впала будівельна конструкція (фото)

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    Металеві будівельни ліси зірвалися з висоти - На Хрещатику на жінку впала будівельна конструкція (фото)
    Металеві будівельни ліси зірвалися з висоти
    Фото: Київ оперативний

    Жінка з травмою голови госпіталізована

    Сьогодні, 5 грудня, на Хрещатику сталася надзвичайна ситуація.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За даними пабліку, на Хрещатику робітники розмальовували фасад будівлі і будівельні ліси зірвалися і впали.

    В результаті падіння конструкцій одна перехожа жінка встигла відскочити, а інша отримала травму голови і була госпіталізована.

    Як повідомлялося, 6 листопада на будівництві торгово-розважального центру Retroville на проспекті Правди, 47 у Києві стався трагічний випадок. Під час виконання висотних робіт впав будівельник. Його у важкому стані було госпіталізовано.

    Також нещодавно на будівництві нового житлового комплексу на вулиці Тираспільській у Києві стався трагічний випадок: загинув чоловік, який ремонтував ліфт.

    трагедія Київ будівництво жінка правила безпеки Хрещатик
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