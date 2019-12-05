На Хрещатику на жінку впала будівельна конструкція (фото)
Жінка з травмою голови госпіталізована
Сьогодні, 5 грудня, на Хрещатику сталася надзвичайна ситуація.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
За даними пабліку, на Хрещатику робітники розмальовували фасад будівлі і будівельні ліси зірвалися і впали.
В результаті падіння конструкцій одна перехожа жінка встигла відскочити, а інша отримала травму голови і була госпіталізована.
Як повідомлялося, 6 листопада на будівництві торгово-розважального центру Retroville на проспекті Правди, 47 у Києві стався трагічний випадок. Під час виконання висотних робіт впав будівельник. Його у важкому стані було госпіталізовано.
Також нещодавно на будівництві нового житлового комплексу на вулиці Тираспільській у Києві стався трагічний випадок: загинув чоловік, який ремонтував ліфт.