Поліція озвучила дві версії пожежі в Одеському коледжі
Слідчі опитали 44 свідка і встановили, що пожежа розпочалась на третьому поверсі будівлі коледжу, в кабінеті №9
Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.
Таку позицію оприлюднив 5 грудня на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в облдержадміністрації щодо причин пожежі в коледжі очільник ГУ Нацполіції в області Олег Бех.
«Розглядаються дві версії займання: аварійна робота електрообладнання й навмисний підпал. Після того, як слідчі опитали 44 свідка, встановлено, що пожежа розпочалась на 3 поверсі будівлі коледжу, в кабінеті №9. Власник кабінету твердить, що виходила вранці з кабінету, закривши його на ключ, а коли повернулась, то виявила займання розетки, до якої були підключені комп'ютер та принтер. Нібито о 10 год. 04 хв сповістила про задимлення, після чого розпочалась евакуація, - зазначив Бех.
Бех нагадав, що розслідування ведеться за ознаками ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Тривають пошуки 14 осіб, які знаходились 4 грудня у згорілій будівлі й зникли безвісти.
Як стало відомо на засіданні комісії з ТЕБ і НС, четверо осіб, які вчора постраждали внаслідок пожежі в коледжі, знаходяться в лікарні у важкому стані, а один з рятувальників перебуває в комі. Медики борються за їх життя. Пацієнти забезпечені медикаментами в повному обсязі.
За останніми даними, під час пожежі зникли 14 людей, серед яких директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.
Нагадаємо, в Одеський аеропорт вранці 5 грудня прибув спецзагін рятувальників, які сьогодні розпочинають пошук тіл жертв пожежі у коледжі економіки, права та ресторанного бізнесу.
Пожежу, унаслідок якої 4 грудня загинула одна студентка і ще 27 людей постраждали, вдалося загасити лише зранку 5 грудня.
За останніми даними рятувальників спостерігається обрушення згорівших будівельних конструкцій всередині будівлі. Внаслідок пожежі за офіційними даними станом на 12 годину 5 грудня одна особа загинула - 16-річна студентка Ксенія Бабенко.
Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.
Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр оприлюднив список госпіталізованих внаслідок пожежі в будівлі коледжу.
Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.