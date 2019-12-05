Поліція озвучила дві версії пожежі в Одеському коледжі



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Пожежа в Одеському коледжі сталась 4 грудня

Слідчі опитали 44 свідка і встановили, що пожежа розпочалась на третьому поверсі будівлі коледжу, в кабінеті №9

Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.

Таку позицію оприлюднив 5 грудня на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в облдержадміністрації щодо причин пожежі в коледжі очільник ГУ Нацполіції в області Олег Бех.

«Розглядаються дві версії займання: аварійна робота електрообладнання й навмисний підпал. Після того, як слідчі опитали 44 свідка, встановлено, що пожежа розпочалась на 3 поверсі будівлі коледжу, в кабінеті №9. Власник кабінету твердить, що виходила вранці з кабінету, закривши його на ключ, а коли повернулась, то виявила займання розетки, до якої були підключені комп'ютер та принтер. Нібито о 10 год. 04 хв сповістила про задимлення, після чого розпочалась евакуація, - зазначив Бех.

При цьому, слідчі переконались, що деякі свідки плутаються у свої показах. Адже відомо, що трохи більше як за 20 хвилин ряд приміщень будівлі вже горіли. Продовжуються опитування інших очевидців про обставини виникнення пожежі. Бех нагадав, що розслідування ведеться за ознаками ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Тривають пошуки 14 осіб, які знаходились 4 грудня у згорілій будівлі й зникли безвісти. Як стало відомо на засіданні комісії з ТЕБ і НС, четверо осіб, які вчора постраждали внаслідок пожежі в коледжі, знаходяться в лікарні у важкому стані, а один з рятувальників перебуває в комі. Медики борються за їх життя. Пацієнти забезпечені медикаментами в повному обсязі. За останніми даними, під час пожежі зникли 14 людей, серед яких директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.

Нагадаємо, в Одеський аеропорт вранці 5 грудня прибув спецзагін рятувальників, які сьогодні розпочинають пошук тіл жертв пожежі у коледжі економіки, права та ресторанного бізнесу.

Пожежу, унаслідок якої 4 грудня загинула одна студентка і ще 27 людей постраждали, вдалося загасити лише зранку 5 грудня.

За останніми даними рятувальників спостерігається обрушення згорівших будівельних конструкцій всередині будівлі. Внаслідок пожежі за офіційними даними станом на 12 годину 5 грудня одна особа загинула - 16-річна студентка Ксенія Бабенко.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр оприлюднив список госпіталізованих внаслідок пожежі в будівлі коледжу.

Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.