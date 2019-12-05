Під час змагань гімнастка впала з висоти 8 метрів і зламала хребет



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Виявилося, що під час таких небезпечних змагань в залі навіть не було лікаря - нема кому було надати першу медичну допомогу постраждалій дівчині

Трагедія сталася на турнірі з повітряної гімнастики в Ризі

На другому Міжнародному турнірі з повітряної гімнастики, що проходив в Ризі, прямо під час змагань трапився нещасний випадок. На снаряді «Повітряне полотно» раптово обірвалося кріплення, саме тоді, коли на ньому виступала російська гімнастка Євгенія Асонова. В результаті падіння з восьмиметрової висоти дівчина отримала важкі травми.

Як розповіла тренер спортсменки, Олена Кустова, у Євгенії зламані два хребця: 1-й поперековий і 12-й грудний. Також зафіксовано забій спинного мозку з повним поперечним ушкодженням спинного мозку, порушена робота органів малого таза, немає чутливості в ногах.

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- Євгенію доправили в лікарню в Москві. Женя сама рухатися не може. Реабілітація триватиме мінімум рік. Чи зможе вона ходити, буде залежати від того, як буде проходитиме лікування, - додала тренер

На думку тренера гімнастки, в нещасному випадку винні організатори змагань, які неправильно закріпили стрічку і не забезпечили оперативну медичну допомогу.