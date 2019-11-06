На будівництві торгово-розважального центру в Києві сталася трагедія (фото)



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Будівельник під час виконанні висотних робіт Фото: Київ оперативний

На об'єкті під час виконання висотних робіт впав будівельник

Сьогодні, 6 листопада, на будівництві торгово-розважального центру Retroville на проспекті Правди, 47 стався трагічний випадок.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, тут під час виконання висотних робіт впав будівельник. Поки що невідомо, з якої саме висоти впав чоловік

Будівельника у важкому стані госпіталізовано.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка має з'ясувати всі обставини події.

Нагадаємо, нещодавно на будівництві нового житлового комплексу на вулиці Тираспільській у Києві стався трагічний випадок: загинув чоловік, який ремонтував ліфт.