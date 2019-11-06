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    На будівництві торгово-розважального центру в Києві сталася трагедія (фото)

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    Будівельник під час виконанні висотних робіт&nbsp; - На будівництві торгово-розважального центру в Києві сталася трагедія (фото)
    Будівельник під час виконанні висотних робіт 
    Фото: Київ оперативний

    На об'єкті під час виконання висотних робіт впав будівельник

    Сьогодні, 6 листопада, на будівництві торгово-розважального центру Retroville на проспекті Правди, 47 стався трагічний випадок.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, тут під час виконання висотних робіт впав будівельник. Поки що невідомо, з якої саме висоти впав чоловік

    Будівельника у важкому стані госпіталізовано.

    Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка має з'ясувати всі обставини події.

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    На будівництві торгово-розважального центру в Києві сталася трагедія (фото)
    На будівництві торгово-розважального центру в Києві сталася трагедія (фото)
    На будівництві торгово-розважального центру в Києві сталася трагедія (фото)
    На будівництві торгово-розважального центру в Києві сталася трагедія (фото)
    На будівництві торгово-розважального центру в Києві сталася трагедія (фото)

    Нагадаємо, нещодавно на будівництві нового житлового комплексу на вулиці Тираспільській у Києві стався трагічний випадок: загинув чоловік, який ремонтував ліфт.

    трагедія Київ будівництво чоловік
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