На будівництві торгово-розважального центру в Києві сталася трагедія (фото)
Будівельник під час виконанні висотних робіт
Фото: Київ оперативний
На об'єкті під час виконання висотних робіт впав будівельник
Сьогодні, 6 листопада, на будівництві торгово-розважального центру Retroville на проспекті Правди, 47 стався трагічний випадок.
Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, тут під час виконання висотних робіт впав будівельник. Поки що невідомо, з якої саме висоти впав чоловік
Будівельника у важкому стані госпіталізовано.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка має з'ясувати всі обставини події.
Нагадаємо, нещодавно на будівництві нового житлового комплексу на вулиці Тираспільській у Києві стався трагічний випадок: загинув чоловік, який ремонтував ліфт.