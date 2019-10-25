У ліфті на будівництві у Києві загинув чоловік
Чоловіка затисло дверцятами, коли ліфт рушив
На будівництві нового житлового комплексу на вулиці Тираспільській у Києві стався трагічний випадок: загинув чоловік, який ремонтував ліфт.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
«Попередньо, будівельник проводив ремонтні роботи ліфта. Коли ліфт раптово почав зачиняти дверцята - чоловік стрибнув у нього, але трохи не встиг - його затисло дверцятами і ліфт рушив», - йдеться в повідомленні.
Від отриманих травм чоловік загинув.
Його тіло дістали рятувальники ДСНС.
Нагадаємо, у серпні цього року на вул. Кіквідзе, 41 у 24-поверховому недобудованому будинку чоловік упав у шахту ліфта і загинув.
Також у серпні Нна Кіровоградщині унаслідок падіння ліфта отримали травми двоє людей.