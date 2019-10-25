У ліфті на будівництві у Києві загинув чоловік



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Чоловіка затисло дверцятами, коли ліфт рушив

На будівництві нового житлового комплексу на вулиці Тираспільській у Києві стався трагічний випадок: загинув чоловік, який ремонтував ліфт.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«Попередньо, будівельник проводив ремонтні роботи ліфта. Коли ліфт раптово почав зачиняти дверцята - чоловік стрибнув у нього, але трохи не встиг - його затисло дверцятами і ліфт рушив», - йдеться в повідомленні.

Від отриманих травм чоловік загинув.

Його тіло дістали рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, у серпні цього року на вул. Кіквідзе, 41 у 24-поверховому недобудованому будинку чоловік упав у шахту ліфта і загинув.

Також у серпні Нна Кіровоградщині унаслідок падіння ліфта отримали травми двоє людей.