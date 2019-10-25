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    У ліфті на будівництві у Києві загинув чоловік

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    У ліфті на будівництві у Києві загинув чоловік

    Чоловіка затисло дверцятами, коли ліфт рушив

    На будівництві нового житлового комплексу на вулиці Тираспільській у Києві стався трагічний випадок: загинув чоловік, який ремонтував ліфт.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    «Попередньо, будівельник проводив ремонтні роботи ліфта. Коли ліфт раптово почав зачиняти дверцята - чоловік стрибнув у нього, але трохи не встиг - його затисло дверцятами і ліфт рушив», - йдеться в повідомленні.

    Від отриманих травм чоловік загинув.

    Його тіло дістали рятувальники ДСНС.

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    Нагадаємо, у серпні цього року на вул. Кіквідзе, 41 у 24-поверховому недобудованому будинку чоловік упав у шахту ліфта і загинув.

    Також у серпні Нна Кіровоградщині унаслідок падіння ліфта отримали травми двоє людей.

    трагедія Київ ДСНС будівництво смерть рятувальники чоловік
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