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    На Київ обрушилася епічна гроза: блискавки, грім і дощ (фото, відео)

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    Прогнозована синоптиками потужна гроза у Києві, 28 травня - На Київ обрушилася епічна гроза: блискавки, грім і дощ (фото, відео)
    Прогнозована синоптиками потужна гроза у Києві, 28 травня
    Фото: Nick Tymchenko, Facebook

    Гроза почалася в столиці разом із сильним штормовим вітром

    У четвер ввечері, 28 травня, Київ накрила прогнозована синоптиками потужна гроза, яка супроводжувана блискавками та громом.

    Фото та відео наслідків негоди публікує «Главком» та користувачі соцмереж.

    Зазначається, що гроза почалася в столиці близько 21:00 разом із сильним штормовим вітром. Негода в Києві протрималася кінця доби.

    Синоптики оголошували перший рівень небезпеки.

    У КМДА закликають жителів столиці дотримуватися основних рекомендацій під час сильного дощу:

    • якщо сильний дощ застав вас на вулиці, за можливості обходьте великі дерева – гілки можуть становити велику небезпеку;
    • якщо ж під час сильного дощу ви перебуваєте за кермом автомобіля – перш за все необхідно знизити швидкість.
    • Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.

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    Фото: instagram.com/vsevolod_zhovtenko_photography
    Фото: twitter.com/VVPhoto95
    Фото: twitter.com/VVPhoto95
    Фото: instagram.com/ivan_kovalenko_ua
    Фото: instagram.com/alex_konstanta/
    Фото: ukranews
    Фото: ukranews
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    За прогнозом Укргідрометцентру, у Києві 29 травня теж дощитиме, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17…+19 градусів.

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    Теги: прогноз погоди Київ атмосферне явище негода буревій дощ
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    На Київ обрушилася епічна гроза: блискавки, грім і дощ (фото, відео)