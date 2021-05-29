На Київ обрушилася епічна гроза: блискавки, грім і дощ (фото, відео)
Гроза почалася в столиці разом із сильним штормовим вітром
У четвер ввечері, 28 травня, Київ накрила прогнозована синоптиками потужна гроза, яка супроводжувана блискавками та громом.
Фото та відео наслідків негоди публікує «Главком» та користувачі соцмереж.
Зазначається, що гроза почалася в столиці близько 21:00 разом із сильним штормовим вітром. Негода в Києві протрималася кінця доби.
Синоптики оголошували перший рівень небезпеки.
У КМДА закликають жителів столиці дотримуватися основних рекомендацій під час сильного дощу:
- якщо сильний дощ застав вас на вулиці, за можливості обходьте великі дерева – гілки можуть становити велику небезпеку;
- якщо ж під час сильного дощу ви перебуваєте за кермом автомобіля – перш за все необхідно знизити швидкість.
- Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.
За прогнозом Укргідрометцентру, у Києві 29 травня теж дощитиме, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17…+19 градусів.