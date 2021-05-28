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    Товща льоду і знищені квіти. Київщиною пронісся буревій з величезним градом (фото)

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    Буревій, що пронісся 28 травня, наробив шкоди рослинам&nbsp; - Товща льоду і знищені квіти. Київщиною пронісся буревій з величезним градом (фото)
    Буревій, що пронісся 28 травня, наробив шкоди рослинам 
    Фото: Фейсбук Іванни Климпуш-Цинцадзе

    Злива з градом побили квіти та городину на Київщині

    У столиці та області, як і попереджали рятувальники, пройшов рясний дощ із шквалами і градом. Величезний град пошкодив городину, сильно побив квіти та дерева. Так, народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе показала наслідки негоди біля свого будинку.

    «Коли радієш кожній квіточці, а природа градом руйнує все. Я ще такого не бачила – листя і цвіт з кущів і дерев, прекрасні квіти – все на землі, вся городина, що посходила, під товщею льоду», -– написала вона та показала світлини, зроблені після буревію.

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    Товща льоду і знищені квіти. Київщиною пронісся буревій з величезним градом (фото)
    Товща льоду і знищені квіти. Київщиною пронісся буревій з величезним градом (фото)
    Товща льоду і знищені квіти. Київщиною пронісся буревій з величезним градом (фото)
    Товща льоду і знищені квіти. Київщиною пронісся буревій з величезним градом (фото)
    Товща льоду і знищені квіти. Київщиною пронісся буревій з величезним градом (фото)
    Товща льоду і знищені квіти. Київщиною пронісся буревій з величезним градом (фото)
    Товща льоду і знищені квіти. Київщиною пронісся буревій з величезним градом (фото)
    Товща льоду і знищені квіти. Київщиною пронісся буревій з величезним градом (фото)

    У ДСНС попередили, що до кінця доби 28 травня у Києві зберігатиметься перший рівень небезпеки.

    Фахівці Департаменту муніципальної безпеки КМДА закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного дощу:

    • якщо сильний дощ застав вас на вулиці, за можливості оминайте великі дерева – гілки можуть становити велику небезпеку;
    • якщо ж під час сильного дощу ви перебуваєте за кермом автомобіля – перш за все необхідно зменшити швидкість. Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.

    Основні рекомендації під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

    Раніше синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться сезон дощів.

    27 травня по обіді у Києві пройшла злива з грозами. Через негоду були знеструмлені 250 будинків приватного сектору Бортничі.

    Теги: ДСНС Київщина рятувальники квіти буревій Іванна Климпуш-Цинцадзе дощ природа
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    Товща льоду і знищені квіти. Київщиною пронісся буревій з величезним градом (фото)