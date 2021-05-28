Товща льоду і знищені квіти. Київщиною пронісся буревій з величезним градом (фото)

Злива з градом побили квіти та городину на Київщині

У столиці та області, як і попереджали рятувальники, пройшов рясний дощ із шквалами і градом. Величезний град пошкодив городину, сильно побив квіти та дерева. Так, народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе показала наслідки негоди біля свого будинку.

«Коли радієш кожній квіточці, а природа градом руйнує все. Я ще такого не бачила – листя і цвіт з кущів і дерев, прекрасні квіти – все на землі, вся городина, що посходила, під товщею льоду», -– написала вона та показала світлини, зроблені після буревію.

У ДСНС попередили, що до кінця доби 28 травня у Києві зберігатиметься перший рівень небезпеки.

Фахівці Департаменту муніципальної безпеки КМДА закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного дощу:

якщо сильний дощ застав вас на вулиці, за можливості оминайте великі дерева – гілки можуть становити велику небезпеку;

якщо ж під час сильного дощу ви перебуваєте за кермом автомобіля – перш за все необхідно зменшити швидкість. Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.

Основні рекомендації під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

Раніше синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться сезон дощів.

27 травня по обіді у Києві пройшла злива з грозами. Через негоду були знеструмлені 250 будинків приватного сектору Бортничі.