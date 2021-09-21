На Київщині вже очікуються заморозки

Заморозки на поверхні ґрунту очікуються вже за кілька днів

До України прийшло різке похолодання

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки на поверхні ґрунту на Київщині 23 вересня.

За даними Укргідрометцентру, на Київщині вночі 23 вересня на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси (І рівень небезпеки, жовтий).

Також заморозки на поверхні ґрунту очікуються вночі 22 вересня у західних областях, а 23 вересня в Україні, крім півдня, сходу та Закарпаття.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 21 вересня в Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ закінчиться ще до приходу ранку. День пройде без опадів, а ввечері дощ почнеться знову. Повітря прогріється до +7 ... + 9 градусів.

Як повідомлялося, 19 вересня до Києва завітала метеорологічна осінь. Середньодобова температура повітря 19 вересня опустилась нижче +15 градусів і становила +11,9°С.

Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 14 травня, закінчилось 18 вересня і загалом тривало 128 днів. Найдовшим літо було в 2012 році – воно тривало 166 днів.

За середньою температурою повітря літо 2021 року займає другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.



