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    На Київщині вже очікуються заморозки

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    Заморозки на поверхні ґрунту очікуються вже за кілька днів - На Київщині вже очікуються заморозки
    Заморозки на поверхні ґрунту очікуються вже за кілька днів
    Фото з відкритих джерел

    До України прийшло різке похолодання

    Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки на поверхні ґрунту на Київщині 23 вересня.

    За даними Укргідрометцентру, на Київщині вночі 23 вересня на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси (І рівень небезпеки, жовтий).

    Також заморозки на поверхні ґрунту очікуються вночі 22 вересня у західних областях, а 23 вересня в Україні, крім півдня, сходу та Закарпаття.

    Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 21 вересня в Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ закінчиться ще до приходу ранку. День пройде без опадів, а ввечері дощ почнеться знову. Повітря прогріється до +7 ... + 9 градусів.

    Як повідомлялося, 19 вересня до Києва завітала метеорологічна осінь. Середньодобова температура повітря 19 вересня опустилась нижче +15 градусів і становила +11,9°С.

    Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 14 травня, закінчилось 18 вересня і загалом тривало 128 днів. Найдовшим літо було в 2012 році – воно тривало 166 днів.

    За середньою температурою повітря літо 2021 року займає другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.

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    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр повітря
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    На Київщині вже очікуються заморозки