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    На Київщині без світла залишилися 64 населених пункти

    • Розсилка
    На Київщині без світла залишилися 64 населених пункти

    До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

    Станом на ранок понеділка, 8 липня, внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер, дощ, град) сталося знеструмлення 64-х населених пунктів у Київській області. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    Також знеструмлення відбулося ще у шести областях: Закарпатська – 26 населених пунктів, Сумська – 16, Тернопільська – 12, Житомирська – 8, Кіровоградська – 5, Дніпропетровська – 1.

    До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

    Нагадаємо, у неділю ввечері до Києва перемістився дощовий грозовий масив. Синоптики попереджали, що подекуди можливий град і сильний порив вітру. 

    Як повідомлялося, сьогодні в Україні синоптики прогнозують дощі з грозами та більшості територій. 

    Проте, у Києві дощу не очікується, буде сухо та сонячно. Вдень температура повітря підвищиться до 21...23 градусів тепла, а вночі 15...17. 

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