У Росії топ-менеджер нафтової компанії випав із вікна

Равіль Маганов був головою ради директорів ПАТ «Лукойл» з 2020 року

У Москві після падіння з вікна помер голова ради директорів «Лукойлу» Равіль Маганов. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ

Топ-менеджер нафтової компанії випав з вікна Московського центрального конструкторського бюро. Від отриманих травм Маганов помер. Його тіло знайшли медперсонал. На місці трагедії працює поліція.

Равіль Маганов є головою ради директорів ПАТ «Лукойл» з 2020 року. У корпорації топ-менеджер почав працювати в 1993 році на посаді віце-президента з нафтовидобутку. У 2006 році він став першим виконавчим віце-президентом компанії.

На початку травня у передмісті Москви загадково помер мільярдер Олександр Суботін. Офіційно деталі смерті колишнього топменеджера «Лукойлу» не розголошувалися, але російські Telegram-канали писали, що Суботін помер під час сеансу у шаманів.

Раніше повідомлялося, що у Росії за загадкових обставин загинув співвласник російського стільникового оператора «А-мобаїл» Євген Палант та його дружина Ольга.

До слова, нещодавно був знайдений із кулею в голові на кухні власної квартири в Красногорську Московської області полковник ФСБ у відставці Вадим Зимін, який носив ядерну валізку президентів Росії.