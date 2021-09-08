На Київщині екстрено транспортували вертольотом вагітну жінку до столиці (фото)

Зараз її здоров'ю нічого не загрожує

Напередодні, 7 вересня, із Фастова до Києва вертольотом транспортували 35-річну жінку на кінцевих термінах вагітності із розривом стравоходу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Вказано, що нині пацієнтка перебуває у Київській обласній клінічній лікарні, її стан стабільний, проте потребує постійного спостереження спеціалістів.

«Нагадаємо, що у межах проєкту з аеромедичної евакуації пріоритет у допомозі надають хворим із гострою затримкою кровообігу, розладами серцево-судинної системи та порушеннями мозкового кровообігу, а також важкими травматичними ушкодженнями» — додали в МОЗ.

Експериментальний проєкт з аероевакуації передбачає перевезення складних пацієнтів з 14 обласних центрів. До нього будуть залучені сили Національної поліції України та ДСНС.

Нагадаємо, на Київщині рятувальники визволяли дідуся з полону ванни.