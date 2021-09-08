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    Мер пообіцяв виплатити 100 тис. грн першій жінці, яка завагітніє після Covid-вакцинації

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    Мер Івано-Франківська пообіцяв 100 тис. грн жінці, яка завагітніє після вакцинації - Мер пообіцяв виплатити 100 тис. грн першій жінці, яка завагітніє після Covid-вакцинації
    Мер Івано-Франківська пообіцяв 100 тис. грн жінці, яка завагітніє після вакцинації
    Фото з відкритих джерел

    Влада Івано-Франківська хоче спростувати поширюваний антивакцинаторами міф про безпліддя жінок після щеплення від коронавірусу

    Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час оперативної наради повідомив, що виплатить премію першій жінці, яка завагітніє після вакцинації проти коронавірусу. Свій намір Марцінків підтвердив і на особистій сторінці у Facebook.

    У такий спосіб Марцінків хоче спростувати поширюваний антивакцинаторами міф про те, що вакцинація проти Covid-19 призводить до безпліддя у жінок.

    «Дам премію 100 тисяч тому, хто всупереч різним поширеним чуткам завагітніє після вакцинації», – написав мер Івано-Франківська.

    «Вчора до мене прийшла жінка і доводила, що не може вакцинуватися, бо не завагітніє. Я вам серйозно говорю. Дайте доручення нашій працівниці. Якщо такий випадок станеться – то першій потрібно виплатити гарну премію. 100 тисяч гривень. Бо кажуть, що я злий, депреміюю. А я от хочу преміювати», – сказав Марцінків, пише Zaxid.net.

    Під час наради у мера була присутня й керівник міського перинатального центру Марія Бойко, яка висловила готовність виконати доручення мера.

    «Не знаю, як ми це будемо відстежувати, але будемо робити», – додала Марія Бойко.

    Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті заохочують до вакцинації грішми на проїзд та квитками на футбол. Влада Івано-Франківська оголосила - всім, хто упродовж вересня отримає щеплення від коронавірусу, виплатять по сотні на проїзд у міському транспорті. Бонусом для вболівальників стануть квитки на домашні матчі місцевого футбольного клубу.

    Раніше Марцінків під загрозою звільнення у двотижневий термін наказав працівникам виконкому міськради зробити щеплення від коронавірусу.

    Раніше Руслан Марцінків пообіцяв преміювати міських вчителів за щеплення від Covid-19.

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    Теги: мер щеплення жінка вакцинація Руслан Марцінків влада час
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    Мер пообіцяв виплатити 100 тис. грн першій жінці, яка завагітніє після Covid-вакцинації