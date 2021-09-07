У столиці затримали міжнародного злочинця, в якого на телефоні портрет Путіна

У чоловіка вилучили телефон, на чохлі якого зображений президент Росії Володимир Путін і Кремль

Чоловік перебуває у міжнародному розшуку за вчинення злочинів на території Румунії та Болгарії

У Києві прокуратура спільно з Нацполіцією затримала 55-річного іноземця, який перебуває у міжнародному розшуку. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Чоловік перебуває у міжнародному розшуку за вчинення злочинів на території Румунії та Болгарії.

«Вказану особу в країнах Європейського союзу засуджено до 10 років тюремного ув’язнення за злочини, пов'язані з участю у незаконному кримінальному угрупуванні та відмиванні коштів. Так, трибуналом Румунії іноземця засуджено до 10,5 років позбавлення волі. А в Болгарії за аналогічний злочин він отримав 6 років ув’язнення», – повідомили у прокуратурі.

Щоб уникнути покарання чоловік втік і його оголосили у міжнародний розшук. З фальшивими документами на ім’я іншої особи, він перебуває на території України та оселився неподалік Києва в орендованому будинку.

У понеділок, 6 вересня, правоохоронці провели обшук за місцем проживання злочинця. Там вони виявили підроблені документи та нарколабораторію (300 кущів канабісу, 39 пакетів висушених заборонених рослин, обладнання).

У чоловіка вилучили також телефон, на чохлі якого зображений президент Росії Володимир Путін і Кремль.

Правоохоронці затримали іноземця. Зараз вирішується питання про тимчасовий арешт та початок процедури екстрадиції.

Також додатково розпочато досудове розслідування за статтями 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та 310 (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Правоохоронці намагаються встановити і притягнути до відповідальності осіб, причетних до виробництва наркотичних засобів.

Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали іноземців, що грабували і ґвалтували своїх жертв.

Як повідомлялося, у Києві затримали іноземця, який збував кокаїн кілограмами.