Киянці загрожує до 15 років позбавлення волі за вбивство чоловіка

Під час з’ясування відносин дружина схопила ніж та завдала ним чоловіку декілька ударів по тулубу та в шию

Під час з’ясування відносин дружина схопила ніж та завдала ним чоловіку декілька ударів по тулубу та в шию

Між подружжям виник конфлікт через зловживання чоловіком алкогольними напоями

У Дніпровському районі столиці між подружжям виникла сварка через те, що чоловік зловживав спиртними напоями. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як зазначається, вчора до поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Карбишева вони виявили тіло 56-річного місцевого мешканця зі слідами насильницької смерті.

На місці події патрульні виявили дружину потерпілого, а слідчі провели комплекс необхідних першочергових слідчих дій та встановили, що вона причетна до скоєння тяжкого злочину.

«Між подружжям виникала сварка через зловживання чоловіком спиртними напоями. Під час з’ясування відносин дружина схопила ніж та завдала ним чоловіку декілька ударів по тулубу та в шию. Далі жінка викликала лікарів, які по приїзду на місце події констатували смерть чоловіка. Під час обшуку ми вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину та інші речові докази, які в подальшому будуть направлені для проведення відповідних експертиз», – зазначається у повідомленні.

55-річну жінку затримали в порядку статті 208 КПК України та повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Киянці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, киянка нанесла співмешканцю смертельний удар ногою, бо той пиячив.

Як повідомлялося, на Оболоні чоловік під час сварки жорстоко вбив дружину.

До слова, у столиці жорстоко вбили 34-річну жінку, яка знімалася в популярному шоу «Панянка-Селянка».

Також, у Києві чоловік прийшов у гості до двох жінок і накинувся на них із ножем.