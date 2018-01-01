На Київщині керівник району разом з депутатом вимагали $50 тис. хабара

Чиновники вимагали хабар за сприяння у вирішенні питання щодо передачі майнового комплексу, який перебуває у комунальній власності,

На Київщині заступнику голови районної ради та депутату ОТГ оголосили про підозру за вимагання $50 тис. хабара. Про це повідомляє прес-служба генпрокуратури. Чиновники вимагали хабар за сприяння у вирішенні питання щодо передачі майнового комплексу, який перебуває у комунальній власності, з правом подальшої приватизації службовій особі. У ході



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Чиновники вимагали хабар за сприяння у вирішенні питання щодо передачі майнового комплексу, який перебуває у комунальній власності,

На Київщині заступнику голови районної ради та депутату ОТГ оголосили про підозру за вимагання $50 тис. хабара.

Про це повідомляє прес-служба генпрокуратури.

Чиновники вимагали хабар за сприяння у вирішенні питання щодо передачі майнового комплексу, який перебуває у комунальній власності, з правом подальшої приватизації службовій особі.

У ході досудового розслідування задокументовано факт отримання зазначеними особами частини хабара у розмірі 20,5 тис. грн, які їм переказали на особисті платіжні картки.

Зазначається, що в помешканні голови райради та депутата провели обшуки, під час яких знайшли докази отримання хабара.

Наразі підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу, тривають необхідні слідчі та процесуальні дії.

Зловмисникам інкримінують «пособництво в отриманні неправомірної вигоди службовою особою, що займає відповідальне становище». Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.