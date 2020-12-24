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    На Київщині курсуватиме модернізована електричка

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    На маршруті Київ &mdash; Тарасівка щоденно курсуватиме 8 поїздів - На Київщині курсуватиме модернізована електричка
    На маршруті Київ — Тарасівка щоденно курсуватиме 8 поїздів
    Фото з відкритих джерел

    Модернізований електропоїзд з’явиться на маршруті Київ — Тарасівка

    З кінця січня 2021 року Укрзалізниця запускає новий приміський поїзд Київ — Тарасівка — Київ. А наприкінці першого кварталу курсуватиме додатковий модернізований поїзд. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

    Запуск нового поїзда стане можливим завдяки домовленості регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» з Київською обласною адміністрацією. Зокрема, територіальні громади міст Боярка та Вишневе беруть на себе зобов’язання компенсувати перевізнику 100% витрат за перевезення громадян пільгових категорій. Ці витрати будуть передбачені в місцевих бюджетах на 2021 рік. Відповідний протокол про наміри підписали директор виконавчий регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» Артем Миронович, голова Києво-Святошинської районної державної адміністрації Микола Ляшенко, міський голова Вишневого Ілля Діков та міський голова Боярки Олександр Зарубін.

    «Укрзалізниця вже розпочала капітальний ремонт електропоїздів і планує закінчити роботи у першому кварталі наступного року. Це буде зовсім новий рівень комфорту та швидкості. Наприклад, з Боярки до Києва можна буде дістатися за 21 хвилину, з Вишневого — за 15 хвилин. Але головною умовою реалізації проєкту є активна участь місцевих органів влади та повна компенсація витрат за перевезення пасажирів пільгових категорій», — розповів Миронович.

    Передбачено, що на зазначеному маршруті щоденно курсуватиме 8 поїздів у робочі дні — по 4 вранці та ввечері в пікові періоди.

    Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця хоче перекласти відповідальність за приміські пасажирські перевезення на місцеву владу.

    Теги: Київ Укрзалізниця потяг Київщина
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