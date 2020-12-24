На Київщині курсуватиме модернізована електричка

Модернізований електропоїзд з’явиться на маршруті Київ — Тарасівка

З кінця січня 2021 року Укрзалізниця запускає новий приміський поїзд Київ — Тарасівка — Київ. А наприкінці першого кварталу курсуватиме додатковий модернізований поїзд. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Запуск нового поїзда стане можливим завдяки домовленості регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» з Київською обласною адміністрацією. Зокрема, територіальні громади міст Боярка та Вишневе беруть на себе зобов’язання компенсувати перевізнику 100% витрат за перевезення громадян пільгових категорій. Ці витрати будуть передбачені в місцевих бюджетах на 2021 рік. Відповідний протокол про наміри підписали директор виконавчий регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» Артем Миронович, голова Києво-Святошинської районної державної адміністрації Микола Ляшенко, міський голова Вишневого Ілля Діков та міський голова Боярки Олександр Зарубін.

«Укрзалізниця вже розпочала капітальний ремонт електропоїздів і планує закінчити роботи у першому кварталі наступного року. Це буде зовсім новий рівень комфорту та швидкості. Наприклад, з Боярки до Києва можна буде дістатися за 21 хвилину, з Вишневого — за 15 хвилин. Але головною умовою реалізації проєкту є активна участь місцевих органів влади та повна компенсація витрат за перевезення пасажирів пільгових категорій», — розповів Миронович.

Передбачено, що на зазначеному маршруті щоденно курсуватиме 8 поїздів у робочі дні — по 4 вранці та ввечері в пікові періоди.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця хоче перекласти відповідальність за приміські пасажирські перевезення на місцеву владу.