Укрзалізниця хоче перекласти відповідальність за приміські пасажирські перевезення на місцеву владу

Договір – є електричка та якісний сервіс, немає договору – будемо обслуговувати напрямки за залишковим принципом, - Жмак

Укрзалізниця планує укладати публічні договори про надання послуг з обласними адміністраціями та великими компаніями, які зацікавлені у перевезеннях, ─ голова правління АТ «Укрзалізниця»

Приміські пасажирські перевезення залишаються найбільш збитковим напрямком роботи Укрзалізниці, а рівень компенсацій за такі перевезення не покриває навіть мінімальних витрат. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак.

«Народні депутати вимагають від нас запроваджувати приміські маршрути в інтересах своїх окремо взятих округів, але питання компенсації за ці перевезення залишається відкритим. Наприклад, тільки Міністерство освіти та науки України вже заборгувало нам понад 1 млрд грн компенсацій», ─ повідомив він.

Жмак повідомив, що Укрзалізниця планує укладати публічні договори про надання послуг з обласними адміністраціями та великими компаніями, які зацікавлені у перевезеннях співробітників у комфортних умовах.

«Підхід простий: є договір – є електричка та якісний сервіс, немає договору – будемо обслуговувати напрямки за залишковим принципом. Іншого варіанту впливу на місцеві органи влади у нас практично немає», ─ вважає керівник Укрзалізниці.

Також Жмак нагадав, що підвищення тарифів на пасажирські залізничні перевезення у далекому сполученні, це компетенція виключно Міністерства інфраструктури України, а Укрзалізниця може тільки надавати регулятору свої пропозиції.

«Ми ж можемо працювати тільки з цінами на квитки у І класі поїздів «Інтерсіті+», і ми їх не підвищили, а навпаки – знизили. Раніше ці вагони були практично порожніми, а після зниження тарифів почали заповнюватись. Ми також будемо спілкуватись з Міністерством інфраструктури відносно збалансованої тарифної політики у пасажирських перевезеннях», ─ резюмував очільник Укрзалізниці.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» у 2021 році планує щомісяця підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

Також «Укрзалізниця» повідомила, як працюватиме під час посиленого карантину.