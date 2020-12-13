«Укрзалізниця» відновила пасажирське сполучення з Авдіївкою

Потяг на Донбас буде курсувати щоденно

Держкомпанія «Укрзалізниця» продовжила маршрут слідування поїзду «Маяк» з Києва до Авдіївки на Донеччині. Раніше цей потяг курсував до станції Покровськ, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Єднаємо країну залізничними маршрутами. Сьогодні о 19:19 з Києва відправився перший потяг «Маяк» до Авдіївки. Раніше цей поїзд прямував лише до станції Покровськ, тепер маршрут продовжено. У складі – купейні та плацкартні вагони», – зазначив очільник Мінінфраструктури у соцмережах.

Поїзд курсуватиме з Києва до Авдіївки та у зворотному напрямку щоденно. Як повідомляє Ua.news, вартість квитків у купе становить близько 390 гривень залежно від дня поїздки, плацкарт – 231 грн, повідомили в «Укрзалізниці».

Раніше «Укрзалізниця» повідомила про відновлення потягу «Миколаїв-Рахів» під час новорічних свят.